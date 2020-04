“Che ti è successo?”. Ignazio Moser trasformato e dimagrito, il colpo d’occhio è incredibile. Parlano le foto

Effetto quarantena anche per Ignazio Moser. L’ex gieffino, che sta passando questi giorni difficile nella tenuta di Trento in compagnia anche della fidanzata Cecilia, ha postato uno scatto sui social che parla da solo. Non più di Chechu che, pochi giorni fa, ha postato uno scatto mozzafiato in cui i paragoni con Belen si sono sprecati e tanti fan hanno sottolineato come la piccola di casa poco abbia da invidiare alla sorellona.

Nello scatto postato da Ignazio Moser si vede il figlio dell'ex ciclista visibilmente dimagrito. Il motivo, sembra, il duro lavoro nei campi e nelle vigne nella tenuta agricola di famiglia. Tutti durante l'isolamento 'lievitano', il 27enne no, anzi. Lo confessa durante una diretta con il giornalista Valerio Palmieri sul profilo Instagram del settimanale Chi. "Ignazio Moser è dimagrito in quarantena, ha perso addirittura 9 chilogrammi. Probabilmente la mancanza di allenamento quotidiano in palestra e l'assunzione di proteine hanno contribuito a far scendere l'ago della bilancia".

























Scrive il giornalista che poi aggiunge: "A renderlo più snello e agile ci ha pensato pure il papà, Francesco Moser, che l'ha voluto accanto a lui per tutti i lavori di fatica che c'erano da fare, approfittando dell'isolamento forzato". Parole a cui hanno fatto seguito quelle dello stesso Ignazio Moser che, ha confermato quanto riportato dal settimanale.















"Peso 93 kg, rispetto ai 102 kg che pesavo a Milano prima di venire qui. La dieta di Checco, mio padre, la consiglio a tutti. Ridendo, dico che mi ci è voluta la quarantena per farmi lavorare", confessa Ignazio Moser. Poi, si legge ancora sul settimanale di Alfonso Signorini: "Pur cedendo ai continui manicaretti di Cecilia, che si è data un gran da fare in cucina, mostrando le sue doti ai fornelli, Nacho è dimagrito".











Per il resto, Ignazio Moser, si gode la sua quarantena con Chechu. La coppia è felice e insieme pensa al futuro. “Abbiamo iniziato a parlare di mettere su famiglia – spiega l’argentina – E qui in Trentino potrebbe essere ideale. Su questo siamo d’accordo, cioè sul fatto di poter crescere un bambino qui. Sarebbe diverso crescerlo in un posto come Milano. A Santiago (figlio di Belen, ndr) non manca niente, è un genio. Però io lo crescerei in un posto come questo, dove siamo ora”.

