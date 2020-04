“Copriti, sei una mamma!”. Chiara Ferragni, la foto con il piccolo Leone fa scoppiare la bufera: il particolare bollente è sotto gli occhi di tutti

Anche in quarantena Chiara Ferragni fa parlare di sé. La bella influencer, che sta passando questi giorni in compagnia del marito Fedez e del piccolo Leone, continua a tenere aggiornati i suoi i fan sulle sue giornate. Peccato che, in uno degli ultimi scatti, qualcosa non sia andato come avrebbe dovuto. Involontariamente, ma che è stato subito sottolineato dai fan di Chiara Ferragni che hanno invaso di commenti la sua pagina Instagram.

Chiara Ferragni, in poche parole, è stata vittima dell’effetto camel toe: “il nemico” di molte ragazze che amano indossare abiti leggeri e aderenti. Quella forma a “zoccolo di cammello” immortalata in alcuni scatti può mettere in serio imbarazzo. Chiara Ferragni, come detto, ne è stata vittima inconsapevole. Una foto tenera di vita casalinga: il piccolo Leone, tenuto per mano da Fedez, si avvicina a Chiara per dare un bacio alla mamma. Ma l’occhio dei fan è ormai chirurgico e il camel toe salta all’occhio. Continua dopo la foto

























I commenti maliziosi non tardano ad arrivare: “Oh, cosa ho visto zoommando… a little camel”. L’intento della foto di Chiara Ferragni non era certamente di riprodurre un momento “hot”. Ma non è bastato a far saltare sulle sedia tanti fan che l’hanno presa di mira. Tra tanti commenti che hanno sottolineato la bellezza di mamma e figlio, c’è stato pure chi non ha risparmiato critiche per una foto che, una volta visionata, avrebbe potuto essere rimossa. Continua dopo la foto















Chiara Ferragni non ha commentato l’accaduto. E difficilmente lo farà. Chiara Ferragni è stata, insieme a Fedez, uno dei modelli positivi dell’emergenza coronavirus. Entrambi si sono impegnati nelle raccolte fondi per le terapie intensive per gli ospedali italiani. Una raccolta che è arrivata a oltre 4,4 milioni di euro, registrando numeri da record (donazioni da circa 100 paesi del mondo, raccolta fondi su GoFundMe più grande d’Europa e sesto crowdfunding dal 2010 su GoFundMe nel mondo). Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Family ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 26 Apr 2020 alle ore 5:56 PDT



Ma soprattutto il nuovo reparto di terapia intensiva, costruito dentro una tensostruttura, è stato inaugurato ed ha cominciato ad accogliere i primi contagiati da Covid-19. In tempi record sono stati ultimati i lavori e di fatto sono stati ricavati 60 nuovi posti di terapia intensiva all’interno dell’ospedale.

