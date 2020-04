Era il 2007 quando Guendalina Canessa si faceva conoscere in tv grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello e poi per la sua relazione con Daniele Interrante. Anche lo scorso anno è tornata a sorpresa nella Casa e oggi è spesso ospite nei programmi di Barbara D’Urso. Ma è su Instagram dà il meglio di sé.

Diretta, senza peli sulla lingua e soprattutto con fisico e curve mozzafiato, a ogni post Guendalina riesce a conquistare il suo esercito di fan che, nemmeno a dirlo, la riempiono continuamente di complimenti. Come tante altre vip anche la Canessa attira però anche gli hater a cui però lei, col suo carattere deciso, riesce a tenere prontamente testa. Tornando agli scatti bollenti, l’ultimo apparso sul suo profilo Instagram è davvero ‘esagerato’. (Continua dopo la foto)

























Guendalina Canessa, che è anche mamma di Chloé Interrante, posa completamente senza veli su n balcone affacciato su una piscina e a correre in suo soccorso e soprattutto evitare la censura ci sono solo un paio di ali di farfalla e una luna prontamente inserite con Photoshop. “I maschi si infilano nei letti, gli uomini nei pensieri….” è la didascalia. (Continua dopo la foto)















Nemmeno a dirlo, l’immagine ha catturato subito l’attenzione dei suoi quasi 700mila follower. Che di sicuro però la preferivano ‘al naturale’, senza quella luna artificiale messa a coprire. In ogni caso lo scatto hot di Guendalina Canessa ha fatto subito il pieno di like e di commenti. Più di 6mila i messaggi lasciati sotto al post in cui la ex gieffina mostra il suo corpo tonico. (Continua dopo foto e post)











Senza veli, col seno semi coperto solo dal braccio, occhiali da sole, tacchi a spillo e sguardo al cielo: così Guendalina manda fuori controllo i suoi ammiratori. “Uno schiaffo a Monica Bellucci!!!”, “Che corpo mamma mia!”, “Sublime, ti adoro”, “Tu dai filo da torcere alle ventenni!”, si legge. Poi certo, non mancano commenti al vetriolo come “Le donne sono fini, le femmine si smutandano”, in riferimento alla sua didascalia, e “Domani passano a ritirare la plastica Guenda”.

