Grave lutto per un ex protagonista di Uomini e Donne. L’ex volto del trono over, che nel programma di Maria De Filippi ha trovato l’amore, ha dovuto dire addio alla mamma in queste ultime ore. A dare la triste notizia ai fan e raccontare come sono andate le cose è proprio la sua compagna, con un lungo post di addio pubblicato sul suo Instagram.

Un messaggio pieno di dolore ma anche di rabbia quello lasciato da Luisa Monti. È morta la madre del suo Salvio Calabretta, la signora Silla. In breve, la coppia si è subito trovata in sintonia a Uomini e Donne: lei si è subito invaghita e ha chiesto a Salvio di lasciare insieme la trasmissione. E se lui all’inizio sembrava titubante, poi si è lasciato andare. E ha fatto la scelta giusta dal momento che oggi Salvio e Luisa sono felicemente fidanzati da quel momento e non si sono più lasciati. (Continua dopo la foto)

























Ma si torna a parlare di questa bella coppia nata al trono over per la triste notizia della scomparsa della mamma di lui. “Il maledetto mostro ha portato via anche te in una di quelle maledette Rsa dove avrebbero dovuto preservarvi e tenervi in un’ampolla”, ha esordito Luisa nel il suo post d’addio alla suocera. Una sofferenza nella sofferenza e poi “rabbia, tanta rabbia, quella di non poterti stare accanto”. (Continua dopo la foto)















Luisa ha poi raccontato il loro primo incontro. Quando l’ha conosciuta e ha subito capito che la mamma di Salvio fosse una signora buona e solare, oltre che una madre dolce e amorevole: “Una donna meravigliosa, non si poteva non amarti”, ha scritto ancora nel suo messaggio a cui allega due fotografie, una della signora e un’altra tutti e tre insieme. (Continua dopo foto e post)











“Se ne vanno senza una carezza, senza che nessuno gli stringesse la mano, senza neanche un ultimo bacio. Ci piace pensare che ancora ci ascolti e ci sorridi. Ora sei un angelo tra gli angeli.. Le mamme sono eterne… Abbraccia la mia. Ciao Silla. Resterai sempre nei nostri cuori”, ha concluso Luisa Monti subito raggiunta da tanto calore e affetto da parte dei follower e degli amici di UeD come Roberta Di Padua.

Fernanda Lessa, tanta paura per il marito Luca: cosa è successo