Tanta paura per Fernanda Lessa, che nelle ultime ore ha raccontato di aver chiamato la Croce Rossa per soccorrere il marito, rimasto vittima di un incidente domestico. La ex concorrente del Grande Fratello Vip, che dopo l’uscita dal reality sta trascorrendo questa quarantena con la sua famiglia come mostra ogni giorno su Instagram, ha voluto raccontare ai suoi fan quanto accaduto al suo Luca Zocchi.

Stando ai dettagli forniti dalla stessa Fernanda su Instagram, il marito stava armeggiando con la sua moto e saldando alcuni pezzi ma senza utilizzare gli occhiali di protezione, fondamentali in queste operazioni. E forse una scintilla o qualche frammento deve aver creato qualche problema agli occhi di Zocchi. Quindi la richiesta immediata del personale sanitario, che si è precipitato a casa della coppia. (Continua dopo la foto)

























E infatti Fernanda Lessa ha voluto ringraziare gli operatori della Croce Rossa anche per la tempestività. Ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che immortala alcuni di loro con tute e dispositivi di protezione vista l’emergenza sanitaria in corso, mentre soccorrono suo marito. “Angeli notturni” li ha definiti la brasiliana nella didascalia del post che ha inevitabilmente preoccupato i suoi fan. (Continua dopo la foto)















“Tanti applausi a questi eroi che lavorano giorno e notte per la nostra salute – ha scritto nel post Fernanda Lessa – Grazie infinite #crocerossaitaliana in versione #xfiles per in 5 minuti essere arrivati a soccorrere mio marito in mezzo una pandemia. Il genio ha saldato la moto senza usare occhiali di protezione. Tutto a posto adesso. Comunque ci tenevo a ringraziare questi angeli notturni”. (Continua dopo foto e post)











Niente di grave per fortuna anche perché qualche ora dopo la modella ed ex gieffina ha condiviso sul suo Instagram alcune Storie che la immortalano nel letto accanto al marito che dorme beato, segno che dopo l’intervento del personale sanitario si è ripreso e probabilmente non ci sono state conseguenze. “Dopo una notte caotica ci vuole un riposino, lo sorveglio”, ha scritto sotto alla foto Fernanda.

