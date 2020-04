Tra Enzo Capo e Pamela Barretta è finita e per niente bene stando alle ultime. Nei giorni scorsi la ex dama del trono over ha confermato l’addio e lui, ex cavaliere napoletano, non si è tirato indietro e saziato la curiosità dei fan che gli chiedevano di quella che sembra la sua ex fidanzata.

L'addio pare definitivo tra i due volti del programma di Maria De Filippi che fino a qualche tempo fa sembravano affiatati e innamoratissimi, ma a quanto pare i loro sentimenti, così forti da spingerli a lasciare il Trono Over insieme dopo poco tempo di frequentazione, si stanno sgretolando. E sta nascendo una vera e propria guerra social tra Enzo e Pamela che, per via dell'emergenza sanitaria, non possono incontrarsi e parlare di persona visto che vivono in due regioni diverse.

























La situazione comunque sembra irrecuperabile e un ritorno di fiamma lontanissimo stando anche alle ultime dichiarazioni di Enzo. Che come detto ha risposto alle domande dei follower su Pamela. C'è stato chi si è complimentato con lui perché non ha replicato alle dichiarazioni di lei: "Fai bene, è scesa in bassissimo", gli hanno scritto. "Il tempo è galantuomo", è stata la sua risposta.















Alla domanda "Sei felice?", invece, ha replicato: "La fine di una relazione porta sempre con sé molti strascichi negativi. In questo momento non sono felice". Enzo ha anche aggiunto che non sente la Barretta da più di una settimana ma sui motivi della rottura non se l'è sentita di parlare: "Non voglio esporre i motivi perché non voglio iniziare una guerra social. Comunque mi ha tanto deluso".











Pur non volendo, la guerra social con Pamela Barretta è già iniziata. Tanto che la ex dama ha ripreso nelle sue Storie una delle ultime risposte di Enzo, “Il rumore di chi sa tacere: nobile e sottile arte… A taluni sconosciuta”, e aggiunto: “Certo… perché ti conviene tacere. Altrimenti poi devo cacciare la verità”. A cosa si riferisca di preciso, tuttavia, resta un mistero. Almeno per ora.

