Benedetta Rossi è la food blogger del momento. Tra le cuoche casalinghe più amate d’Italia e star della rete, con il suo “Fatto in Casa per voi” che ogni giorno propone ricette e consigli di cucina è amatissima dal pubblico. Un successo, il suo, dato in larga parte dalla sua semplicità e simpatia oltre che naturalmente dai suoi manicaretti preparati nella cucina della bellissima casa immersa nel verde dove vive con il marito Marco e il loro cane Nuvola.

Benedetta, classe 1972 e originaria di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, è cresciuta coltivando la passione per la cucina e ha sempre amato condividere i suoi consigli. Negli anni ha poi iniziato a pubblicare su YouTube i video in cui preparava alcune ricette e il successo è arrivato grazie all'intuizione e all'aiuto del marito.

























"Siamo due artigiani del web – ha spiegato lui al Corriere della Sera – Abbiamo rifiutato una acquisizione, venduto centinaia di migliaia di libri nel 2018, un giorno dovremo industrializzarci […] Lei è prima di tutto sincera e tenace. E ha una creatività infinita, ma si sottovaluta. Fu quasi per gioco, quando Benedetta cominciò a postare ricette su YouTube". E visto che quei video erano cliccatissimi, "il ragazzo che ci aiutava da un punto di vista tecnico ci ha suggerito di non perdere una simile occasione. Ha registrato e creato il sito Fattoincasadabenedetta. Non fosse per lui…".















Poi è arrivata anche la popolarità sui social, dove Benedetta Rossi conta migliaia di follower, e un programma tutto suo su Food Network, "Fatto in casa per voi". E il 'boom' di Benedetta trova anche conferma nell'annuncio che proprio il marito Marco ha fatto nelle scorse ore tra le Storie di Instagram. Un video imperdibile in cui dà la grande notizia ai fan e prende in giro Benedetta per il suo spiccato accento marchigiano.











Su YouTube Benedetta Rossi è prima in tendenze e nel simpatico filmato social il marito Marco dice: “Attenzione attenzione, questa qui, guardatela con gli occhi chiusi che sembra un po’ così è prima in tendenze su YouTube”. “Eh beh! Ti dispiace? Vedi, tu che dici che parlo male, che sono una pasticciona alla fine…”, risponde lei. E ne nasce un siparietto tra marito e moglie in cui lui l’accusa di parlare con un forte accento marchigiano, ormai suo tratto distintivo: “Lo dicono tutti”, esclama. Ma in fondo è anche per questo che la amano tutti, perché è una donna ‘normale’ oltre che bravissima ai fornelli.

