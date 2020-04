Barbara D’Urso è inarrestabile, anche in quarantena. La conduttrice di punta di Mediaset continua a lavorare in tv ed è una delle poche perché tanti programmi sono stati sospesi per via dell’emergenza sanitaria. Ogni giorno Carmelita si collega in diretta dallo studio di Pomeriggio Cinque, mentre la domenica sera è prontissima con il suo Live Non è la D’Urso.

Entrambe le trasmissioni sono state ripensate: meno intrattenimento e gossip, più informazione e attualità. Ma non solo la tv. Barbara D’Urso è sempre più attiva anche sui social. Su Instagram condivide ogni giorno foto, filmati, tutorial e consigli, come quelli di cucina oltre a raccomandarsi sempre sulle precauzioni da adottare in questo momento delicato. E non è finita qui perché la presentatrice campana adesso ha voluto sperimentare un nuovo trend che da qualche settimana spopola tra i volti dello spettacolo e non solo. (Continua dopo la foto)

























Tanti, tantissimi i vip che durante questa quarantena stanno facendo dirette su Instagram insieme ad amici famosi e colleghi e ora a loro si è unita anche Barbara D’Urso, che ha deciso di programmare l’appuntamento poco prima della puntata di Pomeriggio Cinque. “Questa notte non riuscivo a dormire e mi è venuta un’idea”, ha esordito tra le Stories di Instagram e dato così l’annuncio al suo pubblico. (Continua dopo la foto)















“Oggi, prima di Pomeriggio 5, proverò per la prima volta a fare una diretta condivisa su Instagram. Ci riuscirò? Chi ci sarà insieme a me?”. E poi, nella Storia successiva ha aggiunto senza però svelare il suo primo ospite: “Ci vediamo alle 16 per la diretta condivisa”. Barbara ha poi rivelato il suo primo ospite, l’amico Cristiano Malgioglio, ma qualcosa è andato storto… (Continua dopo foto e post)











La nuova sfida di Barbara D’Urso è cominciata con un intoppo perché Malgioglio non è riuscito a collegarsi in diretta e la conduttrice si è vista stata costretta a rinviare tutto più tardi, alle 19. Ma c’è stato un altro imprevisto e anche il secondo appuntamento non è andato a buon fine. E i fan sono rimasti a bocca asciutta. “Non ci riesco”, ha scritto Carmelita, che di sicuro però non si arrende. Ma alla fine, dopo l’inconveniente della diretta, ha pubblicato questo post: “Dopo una avventurosa diretta Instagram. Vi auguro una buona serata e mi raccomando restate a casa”.

