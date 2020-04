Chiara Ferragni mai vista così. Fedez pubblica il video e lei si ‘infuria’: “Ma che ca*** vuoi?”

“Che ca**o vuoi?”. Chiara Ferragni non si trattiene e durante una diretta Instagram manda a quel paese il marito Fedez. I due stati un esempio virtuoso. L’imprenditrice e il marito si sono impegnati nelle raccolte fondi per le terapie intensive per gli ospedali italiani. Una raccolta che è arrivata a oltre 4,4 milioni di euro, registrando numeri da record (donazioni da circa 100 paesi del mondo, raccolta fondi su GoFundMe più grande d’Europa e sesto crowdfunding dal 2010 su GoFundMe nel mondo).

Ma soprattutto il nuovo reparto di terapia intensiva, costruito dentro una tensostruttura, è stato inaugurato ed ha cominciato ad accogliere i primi contagiati da Covid-19. In tempi record sono stati ultimati i lavori e di fatto sono stati ricavati 60 nuovi posti di terapia intensiva all’interno dell’ospedale. (Continua a leggere dopo la foto)

























“Vi ricordate la richiesta di fondi da parte di Fedez e Chiara Ferragni per costruire un nuovo reparto di terapia intensiva al IRCCS Ospedale San Raffaele? Bene, voi avete generosamente donato e i lavori sono immediatamente partiti. Questa è la tensostruttura che ospiterà i nuovi letti, la costruzione sta procedendo a tempo di record. “Noi intanto restiamo in casa: dobbiamo rallentare l’epidemia per dare tempo di mettere in funzione. Vi aggiornerò continuamente, questa è la foto di ieri. Forza e coraggio, uniti si vince anche contro questo virus”, si leggeva sul posto del dottor Roberto Burioni. (Continua a leggere dopo la foto)















La coppia è stata un grande esempio durante l’emergenza sanitaria : ha esortato i milioni di follower a rispettare le indicazioni del governo sul lockdown dimostrando senso civile e senso di responsabilità e hanno tenuto compagnia ai follower con piccoli concerti, con retroscena sulla vita di coppia e sul piccolo Leone.

In queste ore Fedez ha pubblicato un video che ha scatenato la reazione della moglie. (Continua a leggere dopo la foto)









Proprio come l’ultimo video che Fedez ha pubblicato sul suo profilo, “un buongiorno speciale per il mio amore”, come lo ha definito il rapper nella didascalia del post. Nel video che ha condiviso, Fedez prende in giro sua moglie: “Scusi cameriere, io ho ordinato questo e mi è arrivato questo” inquadrando Chiara ancora a letto in pigiama, capelli spettinati e una maschera di bellezza sul volto che la rende irriconsocibile. A quel punto la Ferragni ha risposto arrabbiata: “Che ca**o vuoi?!”.

“Storie Italiane chiude!”. Adesso è ufficiale: la decisione sul programma di Eleonora Daniele