“Mi mancate”. Raul Bova, il messaggio spiazza tutti: l’attore a cuore aperto

Giorni difficili per tutti. Anche per Raul Bova che, nelle ore scorse, è tornato a farsi sentire sui social. L’attore ha postato una foto dei genitori scomparsi tempo fa, si augura che con il loro sorriso possano accogliere tutte le persone che li stanno raggiungendo in cielo con un po’ di amore e di gioia. Un messaggio commovente che i fan hanno apprezzato moltissimo.

"Che bello vedervi così, papà e mamma!" scrive Raul Bova come incipit alla didascalia che accompagna questa foto. Si tratta infatti di un momento immortalato dalla macchina fotografica che strappa evidentemente un sorriso. Parte poi il messaggio di speranza da parte dell'attore che continua scrivendo: "Spero che possiate accogliere tutte le persone che vi stanno raggiungendo in questo periodo lassù, nel cielo, con lo stesso abbraccio e lo stesso sorriso che avete in questa foto".

























Il riferimento alle persone morte per causa del Covid-19 è evidente anche se implicito. Tutti si augurano infatti che finita la sofferenza terrena ci possa essere veramente un po' di pace per i loro cari estinti. Ma il dolore e il senso di vuoto che lascia qualcuno quando se ne va resta. Così come per Raul Bova che chiosa questo bellissimo messaggio con poche parole, ma chiare: "Mi mancate! Vvb".















Sono più di 2,7 milioni le persone contagiate dal Covid-19 nel mondo e oltre 190mila le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto l'infezione. Ad aggiornare il bilancio è la Johns Hopkins University, parlando di 2.708.885 casi confermati e 190.858 vittime. Sono invece 4.660.250 le persone che sono guarite dal coronavirus a livello globale.











Secondo uno studio preliminare condotto dall’Iss su circa 4.500 casi notificati tra l’1 e il 23 aprile, “il 44,1% delle infezioni si è verificato in una Rsa, il 24,7% in ambito familiare, il 10,8% in ospedale o ambulatorio e il 4,2% sul luogo di lavoro”. “La curva” epidemica “mostra che si riducono i sintomatici”, e questo “un po’ dappertutto”, ha evidenziato poi Brusaferro aggiungendo: “Si riduce anche la quota di pazienti critici”, e “sta crescendo l’uso dei tamponi sul territorio andando a intercettare precocemente i casi”. Tanto che “sta crescendo la quota di pazienti paucisintomatici o asintomatici”.

