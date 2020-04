“Inguardabile”. Bufera su Mario Giordano, l’attacco è pesantissimo. E arriva da un ‘re’ della tv: cosa è successo

Torna a dire la sua Lucio Presta e lo fa senza pensarci troppo su. Lo avevamo già incontrato durante la polemica scoppiata intorno al caso ‘D’Urso-Salvini”. L’agente di Paolo Bonolis, Antonella Clerici e Amadeus non può che pronunciarsi anche in merito a quello che tutta l’Italia ha avuto modo di ascoltare per bocca di Vittorio Feltri.

Vittorio Feltri l’ha fatta grossa durante l’intervista a “Fuori dal coro” ed è così che, inevitabilmente, il giornalista di Libero attira su di sè disparati commenti di indignazione. Lucio Presta, ancora una volta, dice la sua attraverso un post su Facebook. Ma stranamente le sue parole non si rivolgono a Feltri. Il manager televisivo tira in ballo anche il conduttore di Fuori dal Coro. (Continua a leggere dopo la foto).

























“E dopo i sorrisi complici con il direttore Feltri e la frase sghignazzando “direttore no che così mi si arrabbiano “ ci siamo tolti ogni dubbio su Mario Giordano, anche lui è del ramo d’impresa INGUARDABILI di VideoNews. Nessuno delle persone con le quali collaboro andranno in quel programma. #iosonomeridionale”. VideoNews e la conduzione accusati pubblicamente di essere “inguardabili”. Lucio Presta si è schierato dalla parte degli italiani offesi mentre l’Ordine dei giornalisti sta valutando una denuncia “per danno d’immagine” (Continua a leggere dopo la foto).















Eppure l’intervento di Mario Giordano è stato immediato. Il giornalista e conduttore ha provato a ricucire da subito il rapporto compromesso con molti italiani con un video You Tube: “Voglio benissimo a tutti i meridionali e sono convinto che anche Vittorio Feltri voglia bene a tutti i meridionali. L’Italia è una sola, non esistono divisioni. Credo che Vittorio Feltri volesse dire altro, mi sono dissociato dalle cose che ha detto. Forse non sono stato abbastanza chiaro e mi dispiace. Amo tutta l’Italia, è una roba che non sta ne in cielo ne in terra. Chiedo scusa per la frase di Feltri e chiedo scusa per non avere avuto una reazione più forte”. (Continua a leggere dopo le foto e il video).









Non solo in video, ma anche attraverso un post su Twitter, Mario Giordano ha voluto precisare: “Visto che qualcuno me lo chiede ribadisco ciò che avevo già detto in trasmissione (per essere più chiaro): sarò sempre contento di ospitare Feltri e di lasciarlo libero di dire ciò che crede, ma non condivido il suo pensiero sui meridionali. E’ lontano anni luce da ciò che penso”. E su Twitter anche Feltri ha preso parola: “Mi pare del tutto evidente che il Sud e la sua gente siano economicamente inferiori rispetto al Nord. Chi non lo riconosce è in malafede. L’antropologia non c’entra con il portafogli. Noto ancora una volta che le mie affermazioni vengono strumentalizzate in modo indegno”.

Momento inaspettato per Elena Sofia Ricci: è successo durante “Vivi e lascia vivere”