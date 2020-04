Dopo Andrea Iannone, Andrea Damante. Di nuovo. Giulia De Lellis è tornata insieme all’ex tronista di UeD e nelle scorse ore ha parlato per la prima volta su Instagram del ritorno di fiamma con lui e dei suoi tradimenti. Nessuno, nemmeno i fan più accaniti dell’influencer pensavano che sarebbe potuta tornare insieme a Damante, di cui aveva raccontato ‘le corna’ nel suo primo libro.

Ma è successo e ora, dopo un lungo silenzio, lei è tornata a confidarsi con i follower e a rispondere alle loro domande. A chi le ha chiesto come facesse a fidarsi ancora di Andrea dopo che lui l’aveva ferita, ha detto: “Se ti riferisci al Dama: io l’ho perdonato un giorno di tanto tempo fa (circa 2 anni fa, non ricordo più). Quando ci siamo ritrovati a parlare della cosa, finito tutto… Nei suoi occhi ho percepito qualcosa di forte (aveva capito la ca***ta) che mi ha spinta a chiudere in buona nonostante tutto”. (Continua dopo la foto)

























E poi Giulia ha aggiunto: “Era bello, giovane e leggero (per non dire un po’ co****ne). È capitato a tutti”. La De Lellis ha poi chiarito di non saper spiegare nemmeno lei cosa sta accadendo: “Prima però vorrei capire io stessa ciò che sta succedendo”, ha detto. E riguardo al libro in cui raccontava i tradimenti di Damante, ha confermato che lo scriverebbe ancora. (Continua dopo la foto)















Sempre su Instagram Giulia De Lellis continua a raccontare le sue giornate e anche a dare i consigli di bellezza alle sue tante fan. Col tempo ha fatto dell’argomento beauty è uno dei suoi punti di forza ma in una delle ultime Storie si è mostrata a dir poco irriconoscibile mentre si sottoponeva a un particolare trattamento dopo aver ricevuto un nuovo prodotto utile alla cura del viso. (Continua dopo le foto)











Nei video pubblicati tra le Storie di Instagram, Giulia De Lellis si fa vedere con una pellicola rossa che le copre completamente il volto sulla quale applica dei massaggi con l’aiuto del suo nuovo prodotto. “Scusate se metto paura, ma volevo dirvelo”, ha scritto nella didascalia e poi spiegato le 3 diverse funzioni del suo nuovo regalo, ovvero uno strumento con tre testine che servono a depilare, detergere e massaggiare il viso. Alla fine quello che conta è il risultato, no?

Momento inaspettato per Elena Sofia Ricci: è successo durante “Vivi e lascia vivere”