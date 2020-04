Anche Elisa Isoardi si è data alle dirette Instagram. Senza apparire più in tv e senza poter uscire di casa, la bella conduttrice de La Prova del cuoco si è unita alle colleghe che si tengono in contatto coi fan sui social in questo periodo di quarantena. Il format si chiama #aperitivoconelisa e consiste in incontri virtuali con altri personaggi noti.

Alle dirette partecipa spesso anche la zia di Elisa Isoardi. È con lei, come raccontato a Un Giorno da Pecora su Radio Rai, che sta vivendo in questo momento. Dopo la storia con Matteo Salvini, la conduttrice ha avuto una relazione con Alessandro Di Paolo ma è tornata single. “Sto molto attenta alle restrizioni – ha raccontato – Sto in casa, insieme a mia zia Gabriella, che ha 87 anni ed era sola, a Roma”. (Continua dopo la foto)

























Insieme a Elisa Isoardi e a zia Gabriella, naturalmente, anche l’inseparabile cane della conduttrice, ospite fisso de La Prova del cuoco. “Anche se in casa tutto il giorno, lavoro più di prima. Faccio molte dirette Instagram e sì, sono single”, ha confermato nell’intervista radiofonica. Ma qualcosa nell’ultima diretta social, alla quale ha partecipato anche la zia, è andato storto. Lo ha raccontato la stessa Elisa, che a sua discolpa ha ammesso anche di non avere molta dimestichezza con Instagram. (Continua dopo la foto)















Gaffe social per lei, che stava aspettando l’attore Paolo Contincini, nuovo ospite di #aperitivoconelisa, ma si è ritrovata in chat con uno sconosciuto, un suo fan. E quando Conticini si è materializzato, non ha potuto non scherzarci su intonando la sigla di Scherzi a Parte. Cosa è successo? Una svista: al posto di aprire il dialogo con Paolo Conticini, la presentatrice lo ha avviato con Giampaolo, un fan calabrese a lei sconosciuto. (Continua dopo le foto)











Ed è ovviamente rimasta di sasso appena se l’è trovato di fronte, convinta di dare il benvenuto all’attore. “Dato che è rinomata la mia abilità in campo tecnologico, vi invito a guardare cosa ho combinato durante l’aperitivo di lunedì con il brillante Paolo Conticini. Attenzione che magari potrebbe toccare a voi!”, ha scritto poi Elisa dopo la gaffe prendendosi in giro.

Alba Parietti ‘trasformata’: il cambio look radicale lascia tutti di stucco