Alba Parietti in questa quarantena si mostra spesso in versione acqua e sapone. Costretta a casa come tutti, ha sorpreso tutti i suoi follower di Instagram scattandosi selfie senza un filo di trucco. E se già molti le avevano fatto notare come fosse “irriconoscibile” ora che si è praticamente trasformata quegli stessi fan saranno rimasti a bocca aperta.

Ma non proprio senza parole visto che i commenti all’ultimo post della showgirl, conduttrice e opinionista non sono tardati ad arrivare. E a pioggia. Messaggi del tipo “Sembri un’altra persona”, “Mamma mia…”, “Sembri Mick Jagger”. “Non mi piaci”, Non sembri tu”. Ma va detto che non mancano anche tanti complimenti. Per i suoi ammiratori più accaniti non solo così è “bellissima”, ma sembra anche più giovane: “Una ragazzina” e addirittura “Una 18enne”, hanno scritto alcuni. (Continua dopo la foto)

























Al di là dei giudizi, come sempre più o meno diretti, una cosa però è certa: con questo nuovo look Alba Parietti è riuscita a sorprendere tutto il suo pubblico social. Al posto dei suoi capelli lunghi e color castano chiaro eccola con un taglio cortissimo, scuro e la frangetta a esaltare ancora di più il suo viso lasciato al naturale, acqua e sapone. (Continua dopo la foto)















Nella didascalia la Parietti ha poi svelato il “segreto” dietro questo cambiamento radicale. “Stasera ho avuto un processo di identificazione, in due giorni mi sono sparata due serie da dieci de ‘La casa di carta’ e Tokyo si è impossessata di me – ha scritto – Ho preso la parrucca del mio mitico film ‘Il macellaio’ e con una sforbiciata alle 2 del mattino mi sono trasformata da Alina in Tokyo”. (Continua dopo foto e post)











Tanti in effetti hanno subito riconosciuto il look sfoggiato nel film ‘Il macellaio’. Ma in ogni caso, come sottolineato dalla stessa Alba, la trasformazione nella nota protagonista della serie tv spagnola è solo temporanea. Nessun taglio definitivo: si limitata a indossare una parrucca. Proprio quella del film che abbiamo appena citato: “È la stessa parrucca tagliuzzata”, ha scritto rispondendo a un utente che l’ha riconosciuta all’istante.

Benedetta Rossi, il delirio sotto al suo ultimo post: a molti non va proprio giù