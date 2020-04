“Oggi è un giorno triste per me”. Mara Venier, lo sfogo inaspettato sui social

È una delle più grandi della televisione italiana, è la protagonista di Rai 1 tutte le domeniche, voluta bene dal pubblico, di chi parliamo? Naturalmente di Mara Venier che è riuscita in questo periodo difficile a portare sorrisi nelle case degli italiani. Nonostante i palinsesti televisivi si siano svuotati per le disposizioni del governo sul coronavirus, trasmettendo perlopiù repliche e programmi di informazione, uno spiraglio di normalità è stato portato dalla Venier. Apparsa sempre sorridente, la Venier è apparsa oggi piuttosto giù di morale sui suoi profili social.

Ed è stata proprio Zia Mara a raccontare ai suoi fan cosa la rendesse così giù di tono: "Che tempo di m*rda, veramente oggi una giornata molto deprimente. Una delle più brutte, malinconiche, veramente molto malinconiche". Mara ha quindi fatto vedere ai suoi followers il tempo dalla finestra della sua cucina, mostrando un cielo grigio e una pioggia che l'ha resa di cattivo umore. Questo periodo non è facile per nessuno, a causa della quarantena per il coronavirus, e la vita di tutti si è stravolta, compresa la televisione.

























Naturalmente Mara Venier prova a condurre ugualmente la trasmissione Domenica In, attraverso i collegamenti a distanza, dovendo gestire spesso numerosi imprevisti con difficoltà. E se Mara cerca di mostrarsi sempre positiva, ogni tanto anche lei non appare serena come al solito. Oggi infatti la Venier non ha proprio gradito il tempo, che l'ha resa malinconica.















Ha dichiarato: "Ho fatto la carbonara e, siccome sono particolarmente triste stasera champagnino. Alla faccia di sto virus che vada presto… Sapete dove, no? Ecco". Poi la Venier ha mostrato un video in omaggio all'Italia, in questo difficile momento, per lanciare un messaggio di speranza. La conduttrice di Domenica In ha tra le sue passioni la cucina e, ogni volta che in collegamento ha ospiti degli chef che preparano ricette è entusiasta.











Insomma, Mara Venier cerca di essere presente con i fan per fare un po’ di compagnia durante questo periodo di quarantena coronavirus. Stasera ha raccontato la ricetta che stava facendo, anche se il suo tono non era quello di sempre, a causa del tempo che la rendeva triste. Infatti ha detto: “Giornata uggiosa, sembra novembre, speriamo che esca il sole”.

