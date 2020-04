Come molti altri colleghi anche Caterina Balivo non è in tv in questo momento. Il suo programma ‘Vieni da me’ è stato sospeso per l’emergenza sanitaria ma la cosiddetta ‘fase 2’ sembra essere alle porte quindi presto il governo darà tutte le direttive per cominciare a uscire dal lockdown e gradualmente farà sì che anche la televisione possa ripartire. La bella presentatrice campana, tuttavia, non sarebbe ancora pronta a tornare al timone della sua trasmissione.

Lo ha confidato lei stessa in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. “Per la prossima stagione, Dio vede e provvede – ha spiegato – Adesso io non lo so, mi pare il clima non sia dei migliori. Il clima è pesante, ci sono ancora tanti morti al giorno. Il nostro è un programma di intrattenimento puro, è vero che è un’altalena di sentimenti, si ride, si emoziona, ma non so se è il momento giusto. Parlerò con l’azienda”. (Continua dopo la foto)

























“E poi, posso dirti? Io non sono un’attrice. Il mio cuore non è spensierato. Non ti nascondo che un giorno sì e l’altro pure piango”, ha proseguito Caterina Balivo, secondo probabilmente sarebbe più opportuno proseguire con ‘La Vita in Diretta’. “A livello di sensazione, penso che non ci sia un clima adatto per il mio programma. Il lavoro che La Vita in Diretta sta facendo è esemplare e giusto. Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono più giusti per quella fascia perché le persone vogliono essere informate”. (Continua dopo la foto)















Insomma, Caterina Balivo non è nel mood giusto per ricominciare a lavorare. Ma su Instagram fa sentire la sua presenza ogni giorno. Non solo con il format ideato col marito, ma anche documentando il suo isolamento mostrandosi alle prese con le attività più svariate, dai giochi con i figli alla preparazione del pranzo. Ma certo, è una Caterina un po’ diversa da quella super glam a cui siamo abituati a vedere in tv. (Continua dopo foto e post)











Durante questa quarantena la conduttrice ha rimesso nell’armadio gli abiti trendy e le scarpe col tacco a spillo e tirato fuori le più comode tute, felpe e leggings e a vedere gli ultimi post rinuncia anche al trucco. Poi certo, magari per le dirette si concede un filo di make up, ma non è raro imbattersi in foto in cui la Balivo è in versione acqua e sapone, anche coi capelli ‘al naturale’, senza pieghe extra lisce. Ma una cosa è certa: è comunque bellissima.

“Adesso basta!”. Pomeriggio 5, Barbara D’Urso esplode in diretta: ce l’ha con lui