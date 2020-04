Anche prima della quarantena Diletta Leotta era tra i vip più attivi e seguiti su Instagram ma in questi giorni di clausura forzata la bella conduttrice sportiva lo è ancora di più. Condivide spesso diversi momenti della giornata coi fan e ha anche deciso di mostrarsi al pubblico in casa con il fidanzato, il pugile Daniele Scardina.

Ormai la loro relazione non è più segreta e Diletta l’ha anche già “sdoganata” su Instagram, dove ultimamente ha pubblicato l’allenamento di coppia e anche una simpatica gag a ritmo di danza. Anche la vita privata e casalinga di Diletta Leotta come quella di molte altre vip è ormai sotto i riflettori tra tutorial, dirette, consigli di cucina, di workout e di make up e box domande. Un modo per ingannare la noia oltre che mantenersi in contatto coi fan e regalare loro qualche momento di spensieratezza. (Continua dopo la foto)

























Negli ultimi giorni, non potendo andare dal parrucchiere, Diletta Leotta si è data anche alla tinta fai da te ma non è andato tutto per il verso giusto… Non ha fatto la scelta giusta quando si è trattato di decidere il colore per la tinta dei suoi capelli biondi e, senza alcuna vergogna, ha deciso di condividere coi fan anche quell’imprevisto. “Ecco questo è il risultato del colore che ho fatto ai miei capelli. Sono disperata, ho i capelli arancioni”, ha confessato mentre spostava i capelli per far vedere le ciocche color arancione. (Continua dopo la foto)















Capelli arancioni o no, Diletta Leotta è sempre uno schianto. E nelle ultime ore per la gioia dei fan è tornata su Instagram con un altro post, ma in compagnia. Come detto, lei e King Toretto non si nascondono più e si mostrano insieme anche sui social. Ora la conduttrice ha voluto mostrare la ‘versione’ di lei e il suo Daniele Scardina “prima e dopo la quarantena”. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Prima e dopo la quarantena 🤣 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 22 Apr 2020 alle ore 2:04 PDT



Sono due foto. La prima immortala i due ovviamente in casa abbracciati, ma basta scorrere verso destra per ammirare Diletta e il suo fidanzato in una versione decisamente ‘invecchiata’. Un modo per fare ironia sulla particolare situazione di lockdown che stiamo vivendo. Ma nonostante la ‘trasformazione’, i fan della Leotta non sembrano per niente scoraggiati: “Per noi vai bene anche così” e “Ma beato lui” sono solo alcuni dei commenti apparsi sotto l’affollatissimo post della conduttrice sportiva.

Eros Ramazzotti, un cuore grande così: il gesto per il fan malato commuove tutti