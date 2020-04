“Non ho paura”. Nina Moric, la decisione improvvisa è un fulmine a ciel sereno. Nessuno era in grado di prevederlo

Arriva improvvisa la notizia. A darla, nel suo stile, è la diretta interessata: Nina Moric. L’ex modella, da poco reduce dalla storia tormentata con Luigi Mario Favoloso, ha infatti preso una decisione che nessuno si sarebbe aspettato. Per quello che ha fatto in questi anni e per il modo con il quale Nina Moric si è sempre interfacciata al suo pubblico, mostrando ogni parte di sé.

Nina Moric, poche ore fa, ha annunciato che si prenderà una pausa dalle piattaforme della rete per un po'. A dir la verità solo da una piattaforma, Instagram, visto che Facebook, come lei stessa ha sottolineato, non lo ha mai gestito in prima persona. "Non mi fa paura essere giudicata. Posso capire che io possa piacere o meno, siamo essere liberi, ma credetemi sono una donna con le mie debolezze e i miei vissuti. A volte dobbiamo avere un ruolo che non è il nostro, ma che la vita ti impone in base alle nostre scelte", scrive la Moric.

























Nina Moric, poi, spiega di essere anche una donna capace di fregarsene di tutto e "quando vedo insultisorrido perchè mi rendo conto di prefereire meno esteriorità, ma più vita vera", aggiunge ancora. La decisione, però, sembra anche figlia del feeling ritrovato con Fabrizio che pare aver dato una ventata di serenità a Nina. A spiegare la situazione tra i due ex coniugi è stato di recente Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 che ha notato che Fabrizio e la Moric hanno ripreso a chiamarsi marito e moglie.















Non solo: Alessi è sicuro che siano tornati a essere una famiglia, il cui pilastro è naturalmente il loro figlio, Carlos. Ora Fabrizio e Nina sono una famiglia e, forse, anche una coppia. Certo la passione non è più quella della gioventù bella e dannata di un tempo, ma non potrebbe essere altrimenti: i 20 anni hanno esigenze e priorità diverse. La maturità si porta invece appresso responsabilità, pensieri e altri sentimenti.











Meno roboanti, più ragionati. Non per questo meno genuini e veri. La famiglia Corona-Moric è tornata a essere unita. A riprova di ciò, c'è stata anche l'ultima festa di compleanno dell'ex re dei paparazzi che si è mostrato avvinghiato alla croata, vicino a lei come mai. Una notizia, questa di Nina Moric, che arriva come detto all'improvviso

