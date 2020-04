Sin dai tempi di Amici di Maria De Filippi siamo abituati a vedere il sorriso di Diana Del Bufalo. Attrice e imitatrice tra le più apprezzate della nuova generazione, la bella Diana sprizza sempre gioia da tutti i pori. E poi ha da poco voltato pagina sul fronte sentimentale: chiusa la relazione con Paolo Ruffini, si è risollevata e ha ritrovato il sorriso con Edoardo Tavassi, che proprio recentemente ha mostrato per la prima volta sui social.

Sempre su Instagram Diana dispensa anche sorrisi ai suoi tanti follower (ne conta quasi un milione e mezzo) che negli ultimi tempo hanno avuto modo di seguire le sue esilaranti dirette Instagram insieme all'amico Andrea Dianetti. I due hanno ideato una sorta di format social che, di notte, intrattiene milioni di utenti che soffrono di insonnia come lei.

























Ma sempre sui social nelle ultime ore Diana Del Bufalo si è mostrata con le lacrime agli occhi. Anche lei, come tutti, sta trascorrendo questo difficile momento in casa. L'attrice e imitatrice è in quarantena con il nuovo fidanzato, ma nonostante vada tutto bene con lui forse il periodo di isolamento forzato l'ha gettata un po' nello sconforto. D'altronde la situazione che l'Italia sta vivendo da qualche mese è delicatissima e la clausura può portare a emozioni e pensieri negativi.















Come riporta Il Giornale, ha pubblicando una Instagram story in cui si fa vedere con le lacrime agli occhi. Ma niente paura: l'attrice ha spiegato di aver condiviso con i suoi follower questa immagine perché, in realtà, le lacrime non sono sinonimo di fragilità. "Vi mostro questo per dirvi che è normale… – ha commentato – Che non è da deboli, non è da sciocchi o da bambini…Chi si tiene dentro le emozioni, si ammala. Se sentite di piangere, fatelo. Liberatevi".











Passato il momento di sconforto, Diana Del Bufalo si è mostrata nuovamente con il suo sorriso contagioso su Instagram. “Devo dire che una cosa che mi conforta c’è – ha detto lei qualche minuto dopo sui social – Le lenzuola pulite e morbide. Mi metto su Disney+ e mi guardo un bel cartone animato. Ah! Già sto meglio”.

