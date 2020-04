Mai vista la casa di Michelle Hunziker? Una villa (da sogno) da 5 milioni di euro: le foto

Come si può ingannare il tempo durante la quarantena? Organizzando scherzi, hanno pensato Stefano Corti e Alessandro Onnis de Le Iene che con la complicità di Aurora Ramazzotti, hanno deciso di mettere sotto tiro la povera Michelle Hunziker. Parlando dello scherzo su Instagram, la conduttrice di Striscia la Notizia ha mostrato la sua casa sui social e poco dopo ha pubblicato anche una foto che ritrae tutta la famiglia in un fotomontaggio scherzoso insieme alla Royal family.

Il post ha riscosso molto successo tanto che la conduttrice Ambra, compagna dell’ex allenatore della Juventus Allegri, ha commentato chiedendo alla conduttrice di ospitare anche lei con i due figli. Come tutti gli italiani anche Michelle sta trascorrendo la quarantena a casa e ogni giorno delizia i suoi fan con diversi video. (Continua a leggere dopo la foto)

























Dal workout quotidiano con la figlia Aurora e il genero Goffredo Cerza, alle incursioni nell’ufficio del marito Tomaso Trussardi, agli scherzi con Sara Daniele (la figlia del cantante Pino, grande amica di Aurora) ai momenti di svago con i suoi cagnolini, la conduttrice mostra la sua nuova vita all’interno delle mura domestiche. (Continua a leggere dopo la foto)















Arredamento moderno e stile essenziale, la casa di Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi è a Bergamo, una delle città più colpite dall’emergenza sanitaria, e grazie alle numerose Instagram story della conduttrice anche i fan hanno potuto vedere la loro bellissima dimora, caratterizzata da un grande open space arricchito da un divano angolare di velluto verde e un quadro stile barocco sulla parete. Al piano di sopra le travi a vista sul soffitto rendono l’atmosfera molto accogliente, con una vista ampia su tutta Bergamo. (Continua a leggere dopo la foto)









E ancora le camere delle figlie Sole e Celeste, quella di Aurora Ramazzotti e quella degli ospiti. Colori chiari che rendono ancora più luminosa la casa, dove è presente anche un grande giardino, una bellissima sala palestra (Michelle e Aurora sono diventate esperte in tutorial per mantenersi in forma durante la quarantena) e un grande angolo bar.

Tina Cipollari, la foto rubata finisce sui social: l’opinionista di UeD è una vera furia