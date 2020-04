Laura Chiatti bollente, nuda nella vasca. Ed è stato proprio il marito e collega Marco Bocci a immortalarla così, senza veli, con le codine e lo sguardo intrigante. La foto, pubblicata poche ore fa sul profilo Instagram della Chiatti, ha raccolto subito un grande successo. Like e commenti infiniti per lo scatto sexy. E applausi anche a Bocci per aver regalato loro questa ‘visione’.

È proprio Laura a far sapere che il marito è l’autore della fotografia: “Foto fatta da Marco Bocci”, ha scritto nella didascalia taggando il papà dei suoi bellissimi figli Pablo ed Enea e aggiungendo un cuore rosso. E beh, il post dell’attrice, che conta 1 milione di follower ed è da sempre molto attiva sul social, non poteva certo passare inosservato. (Continua dopo la foto)

























“Bravo Marco”, “Toooop”, “Fantastica foto… da premiare”, si legge sotto tra la marea di messaggi estasiati piovuti sotto alla foto. Anche Bocci, dal canto suo, sembra soddisfatto del suo lavoro: “Bella bellissima”, interviene tra i commenti, visto che era stato chiamato in causa dalla moglie nella caption. E poi giù, complimenti a pioggia. A Marco ma ovviamente soprattutto a Laura. (Continua dopo la foto)















“Hai fatto una foto bellissima, sei un grande. Opera d’arte”, “L’amore degli occhi del fotografo non può che risaltarne la bellezza!”. “È più bella di Venere”, “Wow… bellezza pura”, “Che c**o che c’hai Marcolì”. Anche l’amica di Laura Chiatti, l’attrice Michela Quattrociocche non resiste e commenta il post scrivendo “La più sexy”. E la protagonista dello scatto le risponde: “Amore mio… non sapendo più che fare poso nuda”. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Foto fatta da @marcoboccireal ❤️ Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 20 Apr 2020 alle ore 11:45 PDT



Beh, regalo migliore non avrebbe potuto farlo ai suoi fan. Che infatti apprezzano e incalzano: “Ottima idea”, “Direi di insistere” e “Ma ora ti vogliamo così tutti i giorni”. Laura Chiatti d’altronde è di una bellezza impressionante. Sono tutti d’accordo: “La Chiatti è la Chiatti”, “La numero uno”, “Una delle più belle donne italiane, con classe e per niente volgare” e anche una “Meraviglia della natura”.

