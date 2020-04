Tutti a casa per via dell’emergenza sanitaria, anche i vip ovviamente. Che mai come in questo periodo sono attivi su Instagram. Un po’ per combattere la noia ma soprattutto per mantenersi in contatto costante con il proprio pubblico, tanti volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport dispensano consigli di ogni genere ai follower.

Dai tutorial alle dirette tra le Storie tra allenamenti casalinghi e allenamenti, ma anche le ricette e le operazioni fai da te come le tinte ai capelli vanno forte. Non solo. Molti di loro approfittano anche per lanciare iniziative benefiche o, semplicemente, regalare qualche momento di spensieratezza e risate ai fan. Tra i personaggi molto presenti su Instagram c'è anche Arisa, la cantante che abbiamo visto anche all'ultimo Festival di Sanremo.

























Arisa è tra i tanti vip che in questo periodo cerca di mantenere un contatto diretto con i fan attraverso i social. Documenta il suo isolamento tra concerti di beneficenza e dirette Instagram in compagnia di altri colleghi famosi e nelle ultime Storie si mostra spessissimo senza make up, al naturale. Come biasimarla: praticamente tutte hanno messo temporaneamente da parte il beauty dei trucchi insieme agli abiti eleganti e i tacchi.















Anche nelle Storie di qualche ora fa la cantante di 'Sincerità' ha parlato i follower sfoggiando un look super casalingo. In versione acqua e sapone e con una maglia a maniche lunghe con una stampa frontale nera ha dato il buongiorno al suo pubblico social. E annunciato una diretta in programma alle ore 18.











Oltre al viso pulito, senza un filo di trucco, Arisa è rimasta fedele ai capelli rasati a zero che porta già da diversi mesi. Ha spiegato più volte che questo l’unico taglio che l’aiuta a combattere la tricotillomania, il disturbo ossessivo-compulsivo di cui soffre provocato dallo stress che spinge a strapparsi i capelli. Chi ne è affetto giocherella spesso con le ciocche e, senza accorgersene, arriva a strapparle. Per questo puntando una pettinatura cortissima le impedisce di provocare danni alla chioma.

