Tra i personaggi più seguiti su Instagram non poteva mancare Diletta Leotta che in questi giorni di isolamento forzato è più attiva che mai sui social. La conduttrice sportiva pubblica spesso diversi momenti della giornata e ha anche deciso di mostrarsi al pubblico in casa con il fidanzato Daniele Scardina.

Ormai la loro relazione non è più segreta e la bella Diletta l’ha anche già sdoganata su Instagram, dove ha condiviso coi fan l’allenamento di coppia e anche una simpatica gag a ritmo di danza. Anche la vita privata e casalinga di Diletta Leotta come quella di molte altre vip è ormai sotto i riflettori tra tutorial, dirette, consigli di cucina, di workout e di make up e box domande. Un modo per ingannare la noia oltre che mantenersi in contatto coi fan e regalare loro qualche momento di spensieratezza. (Continua dopo la foto)

























Qualche giorno fa Diletta Leotta ha condiviso sul suo profilo anche la sua beauty routine: tutorial di trucco prima di lavorare in radio e sempre ben riusciti, anche se realizzati in pochi minuti. Ma nelle ultime ore, come riporta Il Giornale, qualcosa è andato storto. La conduttrice non ha fatto la scelta giusta quando si è trattato di decidere il colore per la tinta dei suoi capelli biondi. (Continua dopo la foto)















Com’è noto, da settimane saloni di bellezza e parrucchieri sono chiusi e chi proprio non resiste si attrezza col fai da te. Anche Diletta si è data da fare ma il risultato non è stato dei migliori come fatto sapere sempre sui social. In terrazza, insieme al fratello, ha raccontato come sta trascorrendo questo periodo casalingo e anche l’imprevisto. “In questi giorni – ha esordito – ho sperimentato un sacco di cose, ho cucinato, ho preparato dolci, poi ho pensato: perché non colorarmi i capelli?”. (Continua dopo le foto)











“Ecco questo è il risultato del colore che ho fatto ai miei capelli. Sono disperata, ho i capelli arancioni”, ha confessato mentre spostava i capelli per far vedere le ciocche color arancione. Per carità, è talmente bella che i fan l’avranno subito perdonata per la tinta fai da te non andata a buon fine. E dire che invece quella del fratello ha avuto un ottimo risultato. Su di lui il colore, preceduto dal taglio, è andato più che bene e di questo ne era orgogliosa la stessa Diletta: “I suoi capelli sono stupendi, io sono un mostro”.

