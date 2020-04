Mara Venier è la regina di Domenica In, ma anche e soprattutto di Instagram. La ‘zia’ è da sempre molto attiva sul social. Adora mostrare il suo quotidiano e i fan adorano lei e la sua genuinità. Ma anche suo marito, Nicola Carraro, usa spesso Instagram. E dopo averla immortalata “a tradimento” mentre stende i panni sul terrazzo con un outfit molto casalingo e singolare, lo ha rifatto ma stavolta Mara si è arrabbiata.

Qualche settimana fa era stata proprio la conduttrice a ricondividere sul suo profilo la foto rubata in cui sembra irriconoscibile col maglione di lana, un grosso cappello e i calzettoni negli infradito. Ora invece è finita per essere protagonista di un video sempre girato di nascosto dal marito Nicola durante le faccende domestiche. Nella clip la conduttrice si dà alle pulizie, spazzando il balcone della sua casa romana e stendendo i panni. (Continua dopo la foto)

























In questa occasione Mara Venier è in tuta, con ciabatte colorate e i capelli tenuti fermi da ben due mollettoni e sistema il bucato, mentre Nicola Carraro la riprende senza farsi vedere. “Guardate la signora della domenica come è ridotta!”, dice lui ridendo. E lei, accorgendosi di essere ripresa non la prende proprio benissimo: “Mi stai riprendendo? Nicola basta!”, tuona la ‘zia Mara’. (Continua dopo la foto)















Poi Carraro ha postato il video privato sul suo Instagram e scritto: “Questa volta mi picchierà, ma non ho resistito!”. Nemmeno a dirlo, è stato immediato il commento della Venier che ha apostrofato il marito con un “Pir***” e lui ha risposto con ironia, scrivendole: “I love you”. Ai follower comunque è piaciuta tantissimo quella clip a tradimento perché “Mara è una di noi”, scrive qualcuno. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram #videoatradimento 😂questa volta mi picchierà, ma non ho resistito 😎😎😎SGOOP Un post condiviso da Nicola Carraro (@provo2000) in data: 18 Apr 2020 alle ore 2:58 PDT



Solo qualche giorno fa Mara Venier aveva raccontato al settimanale Nuovo come procede la quarantena con l’ex produttore, suo marito dal 2006. “Io lo freno e non dormo con lui – ha spiegato la signora della domenica di Rai1 parlando del rapporto con Nicola Carraro – Per fare certe cose bisogna aspettare tempi migliori: saremmo due incoscienti se ci comportassimo diversamente […] La sera, nella quiete della mia stanza, recito il rosario e talvolta mi addormento con la corona tra le mani”.

