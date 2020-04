Da bambina era così, oggi è famosissima. Festeggia 46 anni con questo salto nel passato

Un compleanno sicuramente diverso, in famiglia ma comunque festeggiato in grande. Su Instagram, con i suoi oltre 28 milioni di follower che non le hanno certo fatto mancare messaggi di auguri e affetto nel “suo giorno”. Per rendere comunque indimenticabile il traguardo delle 46 candeline, la stilista ha trasferito la festa sui social con una diretta Instagram affidata al dj Fat Tony e regalato ai fan anche scatti inediti di quando era una bambina e, di sicuro, non poteva nemmeno immaginare che un giorno sarebbe diventata così famosa.

Ha raccolto in un post alcune foto che la ritraggono piccola, al mare, in giardino e in piscina. sempre vestita alla moda, per esempio in quella in cui indossa un mini impermeabile rosso fuoco, abbinato a stivali e cappello antipioggia. Guardando attentamente alcuni scatti si riconosce: è proprio Victoria Beckham.

























La ex Posh Spice e oggi stilista apprezzatissima dalle celeb internazionali, sta trascorrendo questo periodo di isolamento nelle Costwolds, in compagnia del marito David Beckham e dei figli Romeo, Cruz e Harper. Il primogenito Brooklyn si trova invece negli Stati Uniti insieme alla fidanzata Nicola Anne Peltz. Ha festeggiato con i suoi cari: dopo una passeggiata in bicicletta ha spento le candeline insieme a David e alla principessa di casa come mostra un altro post.















"È il mio compleanno. Forse un compleanno più strano del solito. Ma sono così grata di essere al sicuro e di stare bene e con David, Cruz, Romeo e Harper Seven. Mi mancano Brooklyn e il resto della famiglia con cui non posso trascorrere questa giornata", ha scritto Victoria nella didascalia del post con la serie di scatti presi probabilmente da un vecchio album.











A fare da sottofondo al video che raccoglie le fotografie di ‘baby Victoria’ una delle canzoni storiche delle Spice Girls, “Who do you think you are”. Inoltre la stilista ha voluto condividere con i suoi fan un video ricevuto da Ken Paves, noto hair stylist e suo amico, che ha voluto omaggiarla con un filmato che la ritrae scatenata a ballare in diverse occasioni, tra party e sfilate. Insomma, anche se insolito il suo 46esimo compleanno è stato ricco di sorprese e di tanto affetto.

