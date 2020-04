Laura Chiatti al naturale. Rinuncia al trucco ma non alla felpa ‘di lusso’: che cifra!

Tra le vip attivissime sui social anche e soprattutto in questa quarantena c’è sicuramente Laura Chiatti. Anche l’attrice e moglie del collega Marco Bocci è solita mostrare come trascorrono queste lunghe giornate casalinghe e, a dirla tutta, ultimamente è finita anche nel mirino degli hater.

Dopo le critiche al post sulla sua “quarantena di lusso” solo perché aveva immortalato i figli, Pablo ed Enea, mentre si divertivano nella piscina della loro abitazione, un’altra fotografia che voleva solo raccontare con simpatia la quotidianità della sua famiglia in questo periodo molto delicato è finita per tirare fuori il peggio di qualcuno. Nello scatto Laura è con il figlio Enea: “Mamma quando usciamo che devo fare delle commissioni??? Enea cosa significa fare commissioni? Che andiamo a fare l’aperitivo”, ha scritto lei sotto al selfie. (Continua dopo la foto)

























Tanti hanno apprezzato lo scatto di Laura Chiatti e lasciato like e messaggi carini, ma come anticipato qualcuno ha colto l’occasione per insultare il figlio. “Ha mangiato troppo la bambina?”, ha chiesto sarcastico un utente facendo riferimento ai capelli lunghi del piccolo e alla sua forma fisica. Ma come successo altre volte, l’attrice non è rimasta in silenzio alla vista di quel commento cattivo e fuori luogo. “È un bambino e mangia quanto vuole! – ha sbottato l’attrice – È un po’ cicciottello? Avrà tempo per le diete”. (Continua dopo la foto)















Tanti i follower che hanno preso le difese di Laura Chiatti e replicato alle offese di quell’hater. Scorrendo il suo profilo Instagram, poi, non è raro imbattersi in scatti in cui l’attrice si mostra in versione acqua e sapone, totalmente al naturale. Bellissima sempre, non c’è ombra di dubbio. Anche con le codine che spesso sfoggia nei selfie e senza un filo di trucco sul viso. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Pablo procede bene la quarantena???😂😂😂😂 Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 11 Apr 2020 alle ore 2:28 PDT



Ma se come dimostrano gli ultimi post Laura Chiatti può tranquillamente rinunciare al make up, lo stesso non può dirsi dei capi firmati. Evidentemente anche in isolamento non riesce a rinunciare a essere glamour e così è subito saltata all’occhio la felpa nera che indossa in uno degli ultimi scatti social con uno dei figli. Si tratta di un modello di Balmain decorato con il maxi logo della maison in oro metallizzato sul petto. Il prezzo di questo capo che l’attrice usa per casa? Sul sito ufficiale del brand viene venduta a 490 euro…

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, la bomba: un amico spiffera tutto