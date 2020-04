Nelle ultime settimane Enzo Capo e Pamela Barretta sono tornati a dominare le pagine di cronaca rosa. Da tempo fuori da Uomini e Donne, dalle ultime news sembrava che la loro storia fosse arrivata al capolinea anche se l’ex cavaliere non aveva intenzione di mettere la parola fine. Voleva aspettare di poter parlare con lei di persona mentre Pamela pareva più convinta. Ma vivendo in due regioni diverse il confronto non era e non è possibile.

Si sposta tutto su Instagram, dunque, dove da una serie di filmati pubblicati da Enzo (e ricondivisi da Pamela) le cose sembravano tornate a posto. Certo, la lontananza dovuta all'isolamento è pesante ed Enzo ha voluto sfogarsi pubblicamente: "La cosa più brutta è fare la pace ma non poterti riabbracciare", ha scritto sotto a una bella foto in cui lui e Pamela si abbracciano e si guardano con gli occhi dell'amore. Ha anche aggiunto gli hashtag #mimanchi e #distantimauniti.

























Tutto passato, quindi? Così pareva dopo questa dedica sotto cui poi entrambi gli ex protagonisti di Uomini e Donne hanno risposto ai soliti hater. Ma che i rapporti siano ancora freddi è evidente dall'ultima rivelazione di Pamela Barretta. La ex dama è da sempre attivissima su Instagram e oltre a pubblicare post e Storie spesso si intrattiene coi fan e risponde alle loro domande.















Uno dei suoi follower ha colto subito la palla al balzo e detto a Pamela di volerla rivedere insieme a Enzo Capo. La reazione della ex dama? Con la schiettezza che l'ha sempre contraddistinta, Pamela gli ha risposto in questi termini: "Mi spiace ma deve imparare cos'è il rispetto…". Poche parole che hanno però fatto capire chiaramente che deve essere lui a fare il primo passo se la rivuole al suo fianco.











In un post, invece, la didascalia lasciata da Pamela è stata interpretata da molti come una frecciatina rivolta proprio a Enzo. “Nessuno può farti male senza il tuo permesso…La tua felicità dipende solo da una persona…Da te…”, ha scritto sotto a un bellissimo selfie in cui sorride. Anche Clizia Incorvaia ha commentato: “Brava! Non bisogna consentirlo mai, altrimenti avremo le stesse colpe”. Un commento che è piaciuto molto ai fan della Barretta, visti i like . Aspettiamo la replica di Enzo Capo a questo punto.

