“È successo un miracolo!”. Caterina Balivo lo comunica così: lo ha fatto sapere a tutti

Non si fa altro che parlare dei social della Balivo questi giorni. Giustamente, in queste settimane di quarantena lontana da Vieni da me, interrotta per il coronavirus lo scorso 13 marzo, Caterina Balivo continua ad essere super impegnata, soprattutto sui social, appunto. Con il marito ha iniziato un programma su Instagram “The next book” e di recente ha festeggiato la trasposizione televisiva di uno dei romanzi, “I Diavoli”, del consorte.

Caterina Balivo continua però ad essere soprattutto una mamma attenta e presente e in queste ore su Instagram Stories ha immortalato l'organizzazione dei pasti, ammettendo di essere una donna che ama avere tutto sotto controllo. Ieri sera però la conduttrice di Vieni da me è riuscita in "un'impresa": mettere a letto i figli presto e godersi una serata sola con il marito. "È successo un miracolo! I bambini dormono. Li ho fatti mangiare alle 19.30, hanno visto un po' di tv e poi sono crollati, è una cosa bellissima", ha scritto.

























Eppure, nonostante la quarantena e il difficile momento che sta vivendo l'Italia e che ha visto molto amareggiata Caterina Balivo di recente, la conduttrice di Vieni da me ha voluto rendere partecipi i suoi fans su Instagram di un momento speciale vissuto. Ieri sera la conduttrice, messi a letto i bambini, si è concessa una cenetta romantica con il marito, con tanto di candele accese.















Ha scritto: "È come se adesso uscissimo per farci una cena io e lui, la trovo una cosa meravigliosa, sono talmente felice che volevo dirvelo". Sono state queste le parole di Caterina Balivo in diretta su Instagram. Intanto la conduttrice ha detto la sua sul ritorno in tv di Vieni da me. Senza peli sulla lingua Caterina Balivo, che di recente ha parlato di arrabbiature e gelosie, ha raccontato su Instagram anche un episodio che l'ha indispettita.











Cosa è successo? Il marito infatti avrebbe permesso al figlio di andare a riprendere il pallone caduto dal terrazzo. “Ma dico io ma vuoi stare attento tu!”. Un piccolo battibecco subito risolto dalla conduttrice di Vieni da me che non ha rovinato il buon umore in casa Brera-Balivo. Che peperino!

