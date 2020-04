Okay, sembra ufficiale ormai: tingersi i capelli di rosa o di blu in quarantena è di gran moda ultimamente. Parrucchieri e saloni di bellezza sono chiusi praticamente ovunque, ma chi ha detto che non è possibile dare comunque una svolta al proprio look? Facile, serve solo un po’ di coraggio: basta optare per il fai da te.

Magari seguendo un tutorial se c'è bisogno di dare una spuntatina alla chioma. Tanto per fare due nomi del mondo dello spettacolo Paola Barale e Francesca Cipriani, che ora sfoggia una deliziosa frangetta, si sono arrangiate così. E che dire delle tinte, anche originali come quelle di cui parlavamo in apertura, per dare un tocco di novità al solito look casalingo? Beh, a quanto pare sono l'ultima tendenza tra le star.



















Basta dare un rapido sguardo a Instagram per imbattersi in chiome diventate improvvisamente rosa shocking o blu. Lady Gaga, per dire, è stata la prima a lanciare il trend e lo ha fatto in tempi non sospetti, per il suo ultimo video "Stupid Love". Ma sono tante le celebrities ad averla seguita a ruota. Come Lottie Moss, top model e sorella di Kate e la cantante inglese Kerry Katona.















E poi ancora, Ireland Baldwin, la figlia di Alec e Kim Basinger, l'attrice Jennifer Lowe Hewitt e cantante Pixie Lott che, non sapendo quale colore scegliere tra blu e rosa li ha sperimentati entrambi. L'ultima a cedere a un importante ciuffo rosa è stata Dua Lipa. Anche lei, ovvio, si è tinta i capelli a casa, ma la cosa particolare è che è stato il suo fidanzato ad aiutarla.











La popstar ha deciso di sfruttare il tempo libero per cambiare look in modo drastico e, così come molte colleghe, si è tinta i capelli di rosa a casa. Il fidanzato, armato di guanti di lattice, si è improvvisato parrucchiere e non ha avuto timore nel lasciarsi immortalare durante l’opera. “Esperimento di questa settimana: capelli rosa”, ha scritto Dua Lipa che ora ha una chioma effetto bicolor.

