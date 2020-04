Sara Croce sembra proprio decisa a ‘stendere’ tutti i suoi fan sui Instagram. La Bonas di Avanti un altro ed ex Madre Natura di Ciao Darwin, naturalmente bellezza mozzafiato con curve esplosive, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un altro scatto da infarto dopo quello alla finestra, in reggiseno e con il décolleté in primo piano ecco un altro colpo al cuore.

È di un paio di giorni fa la foto in questione. L’influencer e modella 22enne che per la cronaca è anche arrivata quarta a Miss Italia si è immortalata da vicino con un reggiseno in pizzo. Talmente da vicino che la scollatura vertiginosa sembra bucare l’obiettivo. Il tutto reso ancora più sensuale da quel suo sguardo un po’ malinconico. Inutile dire che il boom di commenti è stato immediato. (Continua dopo la foto)



















E lo stesso è accaduto pochi giorni dopo, quando Sara Croce ha deliziato i suoi oltre 600mila follower con un’altra foto mozzafiato. O, più precisamente, con un’altra scollatura esplosiva ma da altra angolatura. Questa volta la Bonas si fa vedere inginocchiata in piscina con indosso un bikini che lascia davvero poco mistero sul suo lato A. (Continua dopo la foto)















Post nostalgico, perché Sara commenta con le emoticon del pianto e della scritta ‘back’. Già, sarebbe proprio bello adesso essere in piscina… Location a parte, ovviamente i fan si sono concentrati su ben altro. Irresistibile e super sexy Sara Croce, il suo fisico da urlo e il suo seno esplosivo in questa immagine estiva che, nemmeno a dirlo, ha subito alzato la temperatura in rete. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram 🔙😢🐬 Un post condiviso da S A R A (@saracroce98) in data: 16 Apr 2020 alle ore 7:13 PDT



“Mi autocensuro direttamente”, “Ci stai facendo male”, “Togliti quella fascia che potrebbe strozzarti”, “Sei la nostra Dea!”, “Ma sono tutte tue?”, si legge sotto. E ancora: “Sei la mia croce”, “Sara sei meravigliosa, uno spettacolo della natura, la perfezione fatta a persona”, “Patrimonio italiano”, “Dio ti ha mica donato la perfezione?”. Che dire, Sara Croce ha colpito ancora.

Jack Vanore di Uomini e Donne a sorpresa presenta a tutti la nuova fidanzata. Foto