“Volevo condividere con tutti voi in questo momento molto duro per tutti una cosa mia molto personale che pensavo di tenermi per me, ma proprio in questi giorni ho riflettuto e ho deciso di fare questa scelta, perché l’amore è il motore della nostra anima e noi tutti dovremmo poi ripartire proprio dall’amore per riprendere in mano e renderla migliore la nostra vita! Ti amo piccola mia e grazie per starmi vicino”.

Sono parole di Jack Vanore, volto amatissimo di Uomini e Donne, dove ha ricoperto diversi ruoli nel corso degli anni. Parole a sorpresa perché Jack, che nel dating show di Maria De Filippi è stato prima corteggiatore poi tronista e poi opinionista del Trono Classico a fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti, è molto riservato. Ma ora ha deciso di presentare pubblicamente la sua fidanzata. (Continua dopo la foto)



















Come ricorderanno bene i telespettatori di Uomini e Donne, in passato Jack Vanore ha avuto varie storie d’amore. Una tra tutte quella con Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi e autrice di molti suoi programmi tra cui UeD. La relazione si è conclusa tempo fa ma i due sono rimasti in ottimi rapporti. Poi nella vita di Jack è arrivata Marina Dervishi, ligure come lui e oggi il cuore del bel genovese pare abbia ricominciato a battere. (Continua dopo la foto)















La fidanzata di Jack Vanore si chiama Linda Giovanazzi e nel post in cui la presenta ufficialmente al popolo di Instagram, l’opinionista ha allegato una lunga serie di fotografie di coppia. I due sembrano molto complici e affiatati, come dimostra anche un video condiviso sempre su Instagram in cui si diletta a preparare insieme alla sua dolce metà un dolce. (Continua dopo foto e post)











“Cheesecake buonissima senza lattosio. P.s. Mi sono dato ai dolci insieme a Linda” è la didascalia che accompagna la clip pubblicata su Instagram da Jack. I fan dell’ex tronista hanno accolto con molto entusiasmo la notizia ufficiale della sua relazione con Linda. Sotto agli scatti di coppia è immediatamente arrivata una pioggia di like e di commenti. “Che belli!”, “Complimenti, è una bellissima ragazza”, “Sembrate molto complici oltre che a condividere insieme delle passioni e questo è fondamentale in un rapporto, vi auguro di proseguire il vostro cammino insieme”, sono alcuni dei tanti messaggi.

