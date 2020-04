“Fatica, arrabbiature e gelosie”. Caterina Balivo, il post sul marito è una bomba. Cosa è successo

Orgoglio e commozione. Questi i sentimenti di Caterina Balivo che questo venerdì ha iniziato le sue “comunicazioni” social con un post Instagram dedicato al marito. La conduttrice di Vieni da me che ha chiuso la trasmissione di Rai1 venerdì 13 marzo per via dell’emergenza coronavirus, ha ricordato che da stasera su Sky Atlantic arriva Devil una serie tv financial thriller tratta dal romanzo “I Diavoli” del marito Guido Maria Brera.

La Balivo si è sfogata parlando dei passi che hanno portato verso questo nuovo traguardo, dichiarando in un lungo post su Instagram: "Quanta fatica, sacrifici, arrabbiature, capricci, gelosie, cambiamenti e tanta passione e dedizione ci sono in un progetto così ambizioso che stasera diventa una realtà internazionale".



















Le parole della conduttrice di Vieni da me hanno lasciato trasparire tutto l'orgoglio per questa nuova conquista del marito, avvenuta con lavoro e impegno. Ai tempi del Covid, Caterina Balivo, impegnata tutti i giorni con il suo programma su Instagram The next book in collaborazione con il marito, ha voluto affidare ai social le sue emozioni.















Caterina allora ha elogiato Guido Maria Brera che con il suo libro "I Diavoli" è riuscito a ispirare una serie tv internazionale. "Ricordo quando la Lux Vide si innamorò del tuo romanzo e anche le lunghissime riunioni con gli sceneggiatori, viaggi in giornata Milano/Roma, Milano/Londra e ancora i mille provini". È stato questo il commento di Caterina Balivo che ha poi scritto al marito: "Sono fiera di te amore mio".











Tuttavia, anche se felicissima per il successo del marito, la Balivo poche ora fa su Instagram Stories ha ammesso di essere preoccupata per la situazione legata alla pandemia: “Sono così triste per questo coronavirus. Non riesco a vedere una fine una via d’uscita, tutte queste persone che continuano a morire. I contagi lo so sono scesi, però è veramente difficile. Io ho il cuore a pezzi”.

