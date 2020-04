Elisabetta Canalis è sempre stata molto attiva su Instagram e in questo periodo di quarantena ancora di più. Solo pochi giorni fa aveva deliziato gli occhi di tutti i suoi numerosissimi fan mostrandosi in versione decisamente hot. Prima con una camicia portata aperta senza reggiseno, poi con tacchi a spillo, body di pizzo e calze velate.

Due visioni spettacolari a stretto a giro, il lato A e il lato B. Si sa, la ex Velina di Striscia la Notizia è di una bellezza impressionante e non c’è post con le sue curve da capogiro in evidenza che non faccia strage di cuori. Naturalmente è successo anche con questi ultimi: pioggia di like e di commenti estasiati in un baleno. Ma la Canalis è anche apprezzatissima quando mostra il suo quotidiano. (Continua dopo la foto)



















Basta un ritratto di famiglia o una seduta di allenamento per mandare in estasi i follower che non hanno mai smesso di seguire Eli, anche a distanza visto che da tempo vive a Los Angeles con il marito e la figlia Skyler Eva. Elisabetta è anche una donna genuina, che non ha paura di farsi vedere in tenuta casual e senza un filo di trucco. Lo ha fatto anche nell’ultimo post. (Continua dopo la foto)















Questa volta si è infatti lasciata immortalare mentre esce in giardino dalla porta finestra. Forse aveva appena finito di fare gli esercizi perché indossa un completo sportivo con leggings aderentissimi e felpa crop. “È primavera… Springtime”, è la didascalia scritta sotto alla serie di scatti in cui appare, di spalle, anche la piccola Skyler Eva. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram E’ Primaveraaaa 🌸🌻 Springtime Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 15 Apr 2020 alle ore 11:12 PDT



Il dettaglio fashion? Elisabetta Canalis abbina all’outfit sportivo un paio di ciabatte di gomma nere (come quelle da piscina per intenderci) ma griffate. La ex Velina ha scelto un modello Givenchy, come si nota dal maxi logo bianco sul collo del piede. Certo, danno un tocco glamour al look ma il prezzo non è proprio alla portata di tutte le tasche. Le ciabatte della Canalis, che sono di gran moda, sul sito ufficiale del brand vengono vendute a 194 dollari, ovvero poco più di 178 euro.

