Johnny Depp sbarca su Instagram: la sua prima foto fa boom di like

Johnny Depp si è iscritto su Instagram. In questi giorni i suoi fan ne hanno discusso su Twitter e ora è partita la ‘gara’ con la collega Jennifer Aniston, che fino a oggi è stata la star più veloce a raggiungere un milione di followers sul famoso social.

Il protagonista di film di grande successo come La Fabbrica di Cioccolato, Edward Mani di Forbice, I Pirati dei Caraibi e Animali Fantastici- I Crimini di Grindelwald, Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo ha aperto così finestra sul suo mondo privato, dando la possibilità ai suoi fan di seguirlo anche sul social delle foto. L'attore si è presentato come "attore occasionale" e ha postato una foto che in brevissimo tempo ha già raggiunto oltre 400mila 'cuoricini'.



















Nessuna pagina fan, l'account comparso si Instagram è proprio quello dell'attore. La spunta blu, infatti, conferma l'originalità del profilo. Il profilo è proprio quello dell'attore americano. Johnny lo ha inaugurato con una foto in cui sembra parlare a qualcosa che ha di fronte e in effetti nella didascalia ha spiegato che sta registrando un video. "Ciao a tutti – ha scritto l'attore – Sto filmando qualcosa per voi adesso. Datemi un minuto". Intorno a lui con le candele sul tavolo, il muro grezzo alle spalle e una botte.















Johnny posa davanti al tavolo vestito con dei jeans, una camicia con motivo scozzese e delle bretelle. L'aria è sempre affascinante e misteriosa e i like alla foto sono arrivati a pioggia. Nei giorni scorsi era circolata la notizia che l'attore 56enne stesse per sbarcare su Instagram, quando era apparso proprio l'account @johnnydepp, ma non c'erano ancora contenuti o la spunta blu che indica i profili verificati. Ora la notizia è confermata, anche Johnny Deep è sbarcato su Instagram.









Visualizza questo post su Instagram Hello everyone… filming something for you now… gimme a minute Un post condiviso da Johnny Depp (@johnnydepp) in data: 16 Apr 2020 alle ore 7:12 PDT

L’attore, che al momento è ancora alle prese con la sua battaglia contro l’ex moglie Amber Heard, è sempre stato abbastanza lontano dalle luci della ribalta dei social network ma ora ha cambiato idea e ha deciso di diventare social.

