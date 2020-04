Anche lui ha ceduto alla ‘moda’ di pubblicare vecchi scatti su Instagram. L’emergenza sanitaria in corso nel nostro paese costringe tutti a casa e i vip non fanno eccezione. Anzi: su Instagram sono ancora più presenti e attivi. Alcuni danno consigli quotidiani sulle precauzioni da prendere (come Barbara D’Urso e i suoi ormai famosi tutorial), altri si danno all’allenamento casalingo (vedi Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti ma sono diversi), altri ancora si dedicano alla cucina e danno ai fan ottime ricette.

E poi ecco, molti approfittano della situazione per riordinare un po' e, inevitabilmente, 'scoprono' vecchi album di fotografie oppure partecipano alle sfide social come quella, appunto, che consiste nel condividere una vecchia immagine. Da Barbara D'Urso a Federica Pellegrini passando per Elodie e tanti altri: sono diversi i vip che hanno pubblicato sui loro profili social scatti vintage.



















Anche Gabriel Garko non ha resistito e ha sorpreso tutti i suoi fan di Instagram con questa foto di lui da ragazzino. L'immagine non è proprio nitida, ma guardandola con attenzione si vedono chiaramente i lineamenti regolari e il sorriso smagliante. Probabilmente all'epoca non sapeva ancora che sarebbe diventato uno dei volti più noti dello spettacolo. L'avete riconosciuto a prima vista?















Era solo un ragazzino Gabriel Garko in questo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, aveva 14 anni ma già bellissimo. "Stando a casa trovi di tutto…foto di quando avevo 14 anni" è la didascalia che l'attore lascia sotto alla fotografia che, nemmeno a dirlo, ha entusiasmato subito il suo pubblico social.











I like e i commenti allo scatto vintage di Gabriel Garko non sono certo tardati ad arrivare. Sono già più di mille i messaggi lasciati sotto e, altra banalità, molti sono apprezzamenti sulla sua bellezza indiscutibile: “Promettevi già bene”, osserva uno. E altri: “Eri già un bonazzo da urlo”, “Bisognerebbe clonarti”, “Eri già una favola allora …sei sempre bello”, “Sempre il top”, “Bellissimo”. Non a caso è da anni considerato uno dei volti più belli dello spettacolo.

