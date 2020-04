“Una donna meravigliosa”. Ida Platano gongola: il vip parla proprio di lei

Ida Platano e Riccardo Guarnieri stanno trascorrendo la quarantena insieme. Sembrano distanti anni luce i tempi in cui litigavano ferocemente al trono over di Uomini e Donne. La ex dama è sempre più attiva su Instagram, dove si dedica alla sua attività di influencer oltre a condividere pensieri e momenti del suo quotidiano.

Ed è anche una telespettatrice di Striscia la Notizia come mostrano le sue ultime Storie. Ha seguito la puntata in onda mercoledì sera e apprezzato molto il look dio Michelle Hunziker. La fidanzata di Riccardo Guarnieri ha dapprima pubblicato il video dell'inizio di puntata in cui Michelle saluta il numerosissimo pubblico a casa e successivamente ha rivelato: "Bello il suo vestito…Proprio bello…". Poi, finita Striscia, ha guardato Tu sì que vales, ha fatto sapere sempre tra Storie.



















E a proposito del programma di Maria De Filippi tornato in onda con le repliche proprio nella serata di mercoledì sera, a Ida Platano sono arrivati i complimenti di uno dei volti più amati di Tu sì que vales e non solo. Sicuramente Ida è uno dei volti più amati di Uomini e Donne e tra i suoi tanti fan c'è anche un volto noto: Rudy Zerbi.















In una lunga diretta Instagram, parlando dei vari protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, il discografico ha speso parole davvero molto belle nei confronti di Ida Platano che, ovviamente, si è sentita lusingata: "Ida Platano…Seguitela…È una donna meravigliosa con un cuore grande così. Davvero tanto grande".











Alla ex dama di Brescia non sono sfuggiti quei complimenti di Rudy Zerbi e infatti poco dopo ha condiviso tra le sue Storie di Instagram quel momento della diretta in cui il protagonista di Amici di Maria De Filippi e Tu sì que vales parla di lei. Ida, che ha apprezzato, ha ripubblicato sul suo profilo i complimenti e ringraziato Rudy. Chissà se Riccardo si è ingelosito…

