Si parlato molto di Veronica Burchielli nei giorni scorsi. Prima per la fine della sua relazione con Alessadro Zarino, il tronista di UeD a cui aveva inizialmente rifilato un ‘no’, poi per le voci che la volevano già in coppia con Andrea Iannone, il pilota di MotoGp anche lui fresco di rottura con Giulia De Lellis. Voci che però Veronica ha stoppato subito dicendo di non conoscere nemmeno Iannone.

E lo ha ribadito anche nell'ultimo video social anche se l'argomento era del tutto diverso. La ex corteggiatrice e poi tronista di Maria De Filippi si è lasciata andare a un duro sfogo su Instagram a causa dei duri attacchi ricevuti in rete. Nel dettaglio, è stata accusata di aver bestemmiato in una delle sue ultime Stories pubblicate su Instagram. Ed è scoppiato il caos.



















Nel nuovo post Veronica Burchielli ha negato tutto. E si è detta anche particolarmente infastidita: non riesce ad accettare il fatto che venga accusata di essere una persona maleducata. E ha anche chiamato in causa sua madre, che appare accanto a lei nel filmato. "Stanno uscendo articoli dove si dice che io ho bestemmiato su Instagram e a me la cosa sta dando molto fastidio", ha esordito.















"A parte che io sono credente, ma anche se non lo fossi, non mi permetterei mai di essere maleducata o volgare, perché io ho una famiglia e l'educazione mi è stata insegnata", ha proseguito. E "Solamente già dal fatto che quella Storia viene caricata dovrebbe farvi capire qualcosa. Se io avessi bestemmiato l'avrei caricata?". Veronica è molto delusa della situazione e ha fatto anche parlare sua madre.











“No, non ti ho mai sentito bestemmiare. È la verità ragazzi, non ha mai bestemmiato”, l’ha difesa la mamma. E poi ancora Veronica, ancora più alterata: “Ma poi lo farei davanti a mia madre? C’era mia madre presente e questa cosa mi dà fastidio. Perché io posso avere mille difetti, ho fatto mille sbagli, ma non mi dite che io non sono educata”.

