Continuano a suon di post sui social le critiche di Salvo Veneziano a Elisa De Panicis. Gli attriti sono iniziati mesi fa, quando al Grande Fratello Vip 4, il pizzaiolo siciliano aveva pronunciato parole pesanti sulla collega. In una chiacchierata con Patrick Pugliese, Sergio Volpini e Pasquale Laricchia, Veneziano si era lasciato andare ad affermazioni esagerate.

“Allora dico una cosa. Io se fossi stato single, c’era quella piccolina così, tutta trasparente co ’sto culettino. – aveva detto – Ma quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Da staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle le lasci, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla dai. Io sono stato attratto che gli ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux”. Le frasi erano state criticate da tutti e poco dopo il Grande Fratello Vip aveva deciso di eliminare il pizzaiolo. (Continua a leggere dopo la foto)



















Da quel momento Salvo era stato investito da un vero e proprio polverone ed era stato attaccato da molti personaggi della televisione, Barbara D’Urso compresa. L’ex gieffino si è sempre scusato e oggi è tornato a parlare dell’ex inquilina della casa. “Oggi mi hanno girato un nuovo post della signorina Elisa… Diciamo artistico? Ok artistico”, ha scritto Salvo, postando il video in cui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è immersa in una vasca da bagno con il seno coperto da un po’ di schiuma. “Io sono stato eliminato naturalmente dal GF vip solo esclusivamente per colpa mia, perché pensavo di far ridere con quello che sapete già, è inutile ripeterlo mille volte”, ha scritto ancora Salvo. (Continua a leggere dopo la foto)















“Poi mi ritrovo a chiedere scusa alla signorina e mi viene a fare la morale pubblicamente, sia dentro la Casa che a Live non è la D’Urso”. Il concorrente del Grande Fratello Vip 4: “Del suo povero padre di 70anni e addirittura dei suoi nipoti che potevano rimanente sconvolti delle mie parole. Ok va bene… ma la mia domanda è una. Ma tuo padre e i tuoi nipoti non rimangono sconvolti quando guardando il tuo profilo Instagram? Ma la mia domanda è..!?”. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram I know I’m anti-conformist and provocative . Un post condiviso da (@elisadepanicis) in data: 15 Apr 2020 alle ore 10:22 PDT

E ancora: “Ma tuo padre e i tuoi nipoti non rimangono sconvolti che dentro la Casa del Grande Fratello Vip eri con il seno di fuori in prima serata? Ma la mia ca….o di domanda, il pudore non esiste più?”. Infine Salvo conclude: “PS naturalmente tutto ciò non giustifica le mie parole. Tutto il resto è iperbole. Sono stato massacrato pubblicamente come se fossi il Mostro di Firenze e la cosa non mi va giù. Sono stati tutti tutelati, tranne me. Fortunatamente ho una famiglia stupenda e un avvocato con le palle”.

Elisa Isoardi, colpo basso. Ma non ci sta: reagisce così alla decisione della Rai