Può una come Chiara Ferragni rinunciare alla moda in quarantena? Certo che no anche perché ha un guardaroba talmente importante che non basterebbero due vite per sfoggiare ogni capo. Capi preziosi, di lusso che chiaramente non sfuggono all’attenzione dei suoi follower.

La fashion influencer da sempre condivide il suo quotidiano con i fan. Non a caso ha quasi raggiunto i 20 milioni di follower su Instagram. E a maggior ragione adesso che come tutti noi è in casa con il marito Fedez e il figlio Leone (in casa con loro c’è anche il suocero che li aiuta in cucina, ndr) documenta le sue giornate tra fornelli, cambi di stagione, siparietti comici, allenamenti casalinghi, momenti relax e di gioco con il piccolo sperando di riuscire a portare un pizzico di gioia e di positività nelle case dei suoi ammiratori. (Continua dopo la foto)



















Il tutto, ovviamente, con indosso “pezzi di lusso” che fanno invidia a tutte le appassionate di moda. Solo l’altro giorno ha fatto parlare di sé per l’accappatoio sfoggiato nella serie di foto scattate in bagno con il piccolo Leone. Impossibile non notarlo con quei colori accesi ma certo il prezzo non è proprio per tutte le tasche. Quanto costa l’accappatoio multicolor di Versace che usa Chiara Ferragni? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 390 euro. (Continua dopo la foto)















Ora un altro dettaglio: le sue pantofole. Le indossa spessissimo nelle Storie e non è raro vederle ai piedi del marito e del figlio. Non potevano passare inosservate: sono di pelo e realizzata da una nota maison come mostra il logo e talmente appariscenti al punto da aver portato tantissimi fan a chiedersi quanto costano. E anche in questo caso il prezzo, ovviamente, non poteva essere che da capogiro. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram 🤣🤣🤣 video credit @fedez ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 26 Mar 2020 alle ore 4:44 PDT



A svelarlo in realtà è stata la ex gieffina Daniela Martani che, ospite a La Zanzara di Giuseppe Cruciani qualche giorno fa, ha lanciato una dura accusa ai Ferragnez. E tirato in ballo proprio quelle pantofole come riporta il sito Funweek: “Vogliono fare i buonisti dell’ultima ora. Per colpa loro andranno ammazzati milioni e milioni di animali. Per diventare le ciabatte della Ferragni. Le pantofole in visone che indossa la Ferragni sono roba vergognosa e diciamolo a tutta l’Italia. Roba vergognosa, vergognosa”. Non è la prima volta che la Martani si scaglia contro Chiara. Era già successo nel 2018 quando su Twitter aveva rivelato il prezzo delle pantofole che ultimamente vediamo spesso ai piedi di Chiara: 1.100 euro.

Raffaella Fico, selfie con la figlia Pia: quant’è cresciuta! Pioggia di like