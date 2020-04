Anche se è stata assente per qualche settimana, Raffaella Fico è solita sorprendere i suoi tanti fan di Instagram con scatti mozzafiato. Bella, sexy e con curve da capogiro l’ex gieffina fa impazzire tutti. E per Pasqua è tornata sui social ma con un post a sorpresa: un dolcissimo selfie con la figlia Pia, che raramente mostra in rete. Nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli, la bimba cresce a vista d’occhio.

Pochi mesi fa, in occasione del suo settimo compleanno, mamma Raffaella l'aveva presentata al popolo della rete e tutti a sottolineare la straordinaria somiglianza tra le due. Pia ricorda molto anche il suo famoso papà però. Possiamo dire che la bambina è un perfetto mix tra Mario e Raffaella, con quei grandi occhioni color nocciola e la folta chioma di capelli scuri.



















Raffaella Fico ha fatto gli auguri di questa strana Pasqua 2020 così, con una bella foto mamma e figlia e questa didascalia: "Buona Pasqua, auguri da noi a tutti voi…in particolare a quanti di voi oggi non avranno l'opportunità di abbracciare i propri cari…restiamo uniti superando le distanze". I like e i commenti al post sono arrivati a valanga.















Così come i complimenti e i teneri pensieri rivolti alla bimba: "No vabbè, mai vista bellezza simile", "Mix perfetto tra te e Mario, il risultato è perfetto, davvero bellissima bimba", "Davvero meravigliosa, vi assomigliate", "Pia identica al suo papà", "Complimenti hai veramente una figlia stupenda", "Ma quanto è bella tua figlia Raffa?", "Due principesse, molto simili", "Che bamboline".











E ancora: “Avete fatto un buon lavoro tu e Mario Balotelli”, “Tutta la faccia del padre”, “Incantevoli, vi auguro tutto il bene!”. Se prima Pia era tutto il suo papà, ora che sta crescendo i tratti ereditati da Raffaella Fico incominciano ad essere ben evidenti. Anche Super Mario ha pubblicato uno scatto della figlia domenica scorsa: la piccola Pia sorridente con accanto un uovo di cioccolato gigante.

