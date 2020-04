Tutti in quarantena, senza la possibilità di andare dal parrucchiere o dall’estetista. Ma le più coraggiose si arrangiano da sole. Non solo con i tutorial e le forbici come hanno fatto Paola Barale e Francesca Cipriani, che ora sfoggia una deliziosa frangetta. Ci sono anche vip che osano di più e passano direttamente a tinte, anche insolite originali, per dare un tocco di novità al solito look casalingo.

E a quanto pare questi esperimenti sono l’ultima tendenza tra le star. Basta dare uno sguardo a Instagram per imbattersi in chiome improvvisamente shocking o blu. Lady Gaga, per dire, è stata la prima a lanciare il trend e lo ha fatto in tempi non sospetti, per il suo ultimo video “Stupid Love”. Ma sono tante le celebrities ad averla seguita a ruota. (Continua dopo la foto)



















Da Lottie Moss, top model e sorella della più famosa Kate alla cantante inglese Kerry Katona, passando per Ireland Baldwin, la figlia di Alec e Kim Basinger. E poi, ancora, l’attrice Jennifer Lowe Hewitt. Dal rosa al blu, con la cantante Pixie Lott, non sapendo quale colore scegliere, li ha sperimentati entrambi. L’ultima star ad essersi fatta contagiare da questa moda è invece quella che vedete in foto. (Continua dopo la foto)















Difficile riconoscerla con il caschetto blu dopo averla vista per anni e anni, praticamente sempre, con i capelli biondi. Ad aver sperimentato questa nuova tinta è stata Hilary Duff, che si è presentata su Instagram con il nuovo look spiazzando tutti i suoi tanti fan. L’attrice e cantante oggi 32enne ha fatto tutto da sola. Si è chiusa nel bagno di casa e tinto la chioma di questo blu brillante. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram 🤷🏼‍♀️yea. Un post condiviso da Hilary Duff (@hilaryduff) in data: 12 Apr 2020 alle ore 1:41 PDT



Sulle prime molti hanno pensato che si trattasse solo di una parrucca, magari indossata temporaneamente per aggiungere un tocco di stile alle giornate trascorse in casa. Ma poi nelle ultime ore Hilary Duff ha sciolto ogni dubbio. Nelle Storie si è infatti mostrata mentre gioca con la figlia con la chioma bagnata e le radici scure, dimostrando che si tratta proprio dei suoi capelli. E a giudicare dai commenti ai fan è piaciuto questo cambio look drastico.

Alberto Matano si emoziona a La Vita in diretta: “Mi fa effetto…”