Paolo Ciavarro è arrivato secondo al Grande Fratello Vip. Al testa a testa di mercoledì scorso, durante la finale del reality, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ha perso al televoto contro Paola Di Benedetto, che ha raggiunto il 56% delle preferenze. Poco male per lui: Paolo ha trovato l’amore con Clizia Incorvaia, anche se dovrà aspettare per vivere a pieno la relazione con l’influencer squalificata dal GF Vip per le frasi contro Andrea Denver.

Sì, perché una volta uscito dalla Casa, Ciavarro junior ha fatto ritorno a casa di mamma Eleonora, mentre la modella si trova attualmente in Sicilia. E finché non terminerà l’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese, i due ex gieffini non potranno incontrarsi e bere quella famosa birra al tramonto, sulla spiaggia di Fregene, che si erano promessi durante l’avventura al reality. (Continua dopo la foto)



















“La mia è una vittoria ben più importante – ha spiegato Paolo Ciavarro a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini -, ce lo siamo detti anche ieri sera, stanotte io e Clizia. Ed è una vittoria bellissima anche perché inaspettata. Meglio di così?”. A proposito di Signorini, di lui ha detto che “Semplicemente ha fatto la differenza, è stato empatico, umano, noi sapevamo che c’era lui, una sicurezza. E ci ha fatto, mi ha fatto capire, quanto era importante continuare proprio nella situazione che stiamo vivendo”. (Continua dopo la foto)















Ma pur stando lontani, ovviamente Paolo e Clizia si sentono. E sul profilo Instagram di lei hanno già dato vita alle prime dirette di coppia. Ma c’è stato subito un piccolo imprevisto. Stando a quanto trapelato sui social, infatti, pare che Clizia Incorvaia abbia dato un appuntamento al suo compagno, ma si sia presentata con parecchio ritardo. E Paolo non ha gradito questo atteggiamento. (Continua dopo le foto)











Paolo ha detto a Clizia che è “un disastro” e che le sue scuse in questo caso non sarebbero servite a nulla (“Scusa un tubo!”). Nei primi minuti della diretta, quindi, Ciavarro junior è apparso un po’ nervoso ma poi si è sciolto. Ma la ex moglie di Francesco Sarcina non ha perso occasione di prenderlo un po’ in giro e provocarlo dicendogli di abituarsi ai ritardi di una donna. Lui per la verità non è sembrato molto d’accordo…

