“Oggi ho un anno in più, per la seconda volta una candelina azzurra, perché l’unica che avevo in casa, affetto e amore incredibili intorno e dentro. È un compleanno che non dimenticherò mai, un viaggio dentro chi sono, chi sono stata e la donna che voglio diventare. Vi ringrazio di cuore per non avermi fatto sentire sola nemmeno un istante in questo giorno di festa. Siamo isolati, ma non siamo soli, mai. Adesso vado a spegnere la mia candelina azzurra e vi porto tutti con me.Grazie di cuore”.

Con queste parole e una foto che la ritrae da bambina mentre soffia sulle candeline l'attrice Miriam Leone ha festeggiato il compleanno in quarantena. Tantissimi i messaggi di auguri da parte dei fan e dei colleghi. Da Alessandra Mastronardi che le scrive "Buon compleanno meraviglia" ai "Tanti auguri bellissima" della cantante Giorgia.



















Auguri anche da parte dei colleghi del piccolo schermo Stefano Accorsi, Salvatore Esposito, Elena Sofia Ricci, Andrea Bosca e dell'ex velina Costanza Caracciolo. "Il viso è un ritratto dell'anima e gli occhi sono la sua interprete. Auguri Miriam", scrive invece l'attrice Laura Chiatti. Tantissimi anche gli auguri dei fan, che seguono l'attrice fin dal suo esordio in televisione grazie al concorso di bellezza Miss Italia.















Dopo essere diventata Miss Italia nel 2008, Miriam ha studiato, ha lavorato ed è riuscita a realizzare il suo sogno, quello di diventare attrice. L'attrice oggi ha compiuto 35 anni Miriam. Cresciuta ad Acireale, in provincia di catania, è stata anche modella e come detto ha vinto miss Italia nel 2008. Oltre ad aver condotto "Unomattina estate" e "Mattina in famiglia", ha esordito al cinema con "Genitori & figli – Agitare bene prima dell'uso", di Giovanni Veronesi, "Fratelli unici" di Alessio Maria Federici.









E ancora: “La scuola più bella del mondo”, e poi vari ruoli in tv nelle fiction “Distretto di Polizia” in cui era Mara Fermi, una escort d’alto bordo, “Un passo dal cielo” con Terence Hill, “1992”, “1993” e “1994”, la serie ambientata nella Milano di Tangentopoli in cui interpreta il personaggio di Veronica Castello, aspirante showgirl pronta a tutto, “La dama velata”, e anche “Non uccidere”.

