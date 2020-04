“Spettacolari!”. David Lee e Louis Tomas, come sono diventati i figli di Alena Seredova e Gigi Buffon

Alena Seredova è incinta. A dare l’annuncio lei stessa lo scorso gennaio sul suo profilo Instagram. “Noi.Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”, si leggeva nel post. Nella foto la showgirl metteva in evidenza la pancia con le mani con il compagno che la abbracciava. In un altro messaggio in ceco, l’ex moglie di Gigi Buffon scrive: “Una cicogna arriverà a giugno! O sarà un corvo? Chi lo sa. Ora è il nostro amore e non vediamo l’ora”.

La notizia era stata data dall'ex modella anche in televisione. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Alena aveva fatto il suo ingresso in studio con il pancino di sei mesi e aveva raccontato la nuova gravidanza. "Sono al sesto mese, dovrebbe nascere a giugno. Dopo due figli, non avrei mai pensato di diventare nuovamente mamma a 42 anni. Spero che la mia storia possa essere una speranza per tutte le donne che si sono trovate nella mia situazione".



















"Con la fine del mio matrimonio – aveva spiegato – pensavo non mi volesse più nessuno, persino mia madre lo diceva e, invece, c'è sempre quella persona nel mondo che aspetta te". "Ammetto che c'è stato un periodo in cui ci lavoravamo, ma non arrivava. – aveva raccontato – Poi nel momento in cui ho smesso di pensarci, sono rimasta incinta. L'ho scoperto insieme ad Alessandro. Lui sarà padre per la prima volta e in famiglia questo bebè è molto atteso. Ai miei figli non sapevo come dirglielo e così ho scritto una lettera ad entrambi firmata proprio dal bebè".















Poche settimane fa la showgirl ha svelato il sesso del bambino: una femminuccia. "Mi prendo cura di te, piccolina", ha scritto la Seredova in uno scatto in cui mostrava il pancino. E poche ore fa, sul profilo Instagram è apparsa un'altra bellissima foto in cui compaiono anche i figli avuti dal portiere della Juventus Gianluigi Buffon. Alena posa sorridente con la pancia in bella mostra e accanto a lei ci sono David Lee e Louis Thomas.









🍀❤️🐣 Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 11 Apr 2020 alle ore 12:02 PDT

La foto di famiglia ha avuto un boom di like. Louis Thomas è nato il 28 dicembre del 2008 e David Lee il 31 ottobre del 2009 e oggi sono due veri ometti, pronti ad accogliere la sorellina che arriverà a giugno.

