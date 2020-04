Anche Martina Colombari è molto attiva su Instagram e approfitta di questi giorni di isolamento per documentare le sue giornate casalinghe. La ex Miss Italia, che è davvero rimasta nel cuore del pubblico nonostante siano passati tantissimi anni, ora ha 44 anni ed è uno splendore. Qualche tempo fa la moglie di Billy Costacurta ha conquistato tutti mostrando la sua parte più genuina. Ovvero la Martina senza make up e acconciature che si dedica all’esercizio fisico.

Per la Dolly Parton Challenge, la sfida social che consisteva nel postare 4 foto con pose differenti a seconda del social a cui sono destinate, aveva scelto foto perfette, con look strepitosi e trucco e parrucco impeccabili. Ma spesso la realtà non è quella che si mostra in rete e per ricordarlo a tutti la Colombari ha condiviso uno scatto che la ritrae dopo l'allenamento. "No Facebook, no Tinder, no Linkedin, no Instagram: realtà!" è la didascalia del post.



















Anche nell'ultimo scatto condiviso su Instagram Martina Colombari sfoggia un outfit tutto fuorché da red carpet. Per fare gli auguri di Pasqua ai suoi tanti follower non ha scelto un look ricercato. Anzi. Con un semplice top grigio e dei pantaloncini dei Cleveland Cavaliers, manda baci ai fan guardando nell'obiettivo e accanto a lei spicca uno stendino con i panni appena stesi.















"Ultimando le pulizie pasquali, vi mando un bacio e tanti tanti tanti auguri!", ha scritto nella didascalia del post che ha suscitato subito tanta ammirazione per il look semplice e casalingo di Martina, così diverso da quello di tante donne dello spettacolo: "Complimenti, sei bellissima anche acqua e sapone e a differenza di tante altre donne non decidi di truccarti e spogliarti per apparire sui social", è uno dei tanti commenti.











Ma come riporta Il Giornale, oltre a quelli che si complimentano o semplicemente ricambiano gli auguri, in quella foto tanti hanno notato un’eccessiva magrezza in Martina Colombari. E si sono preoccupati: “Tutto ok? Cerca di mangiare un po’ di più, sei scheletrica”, ha scritto un utente. E ancora: “Sei bella ma troppo magra, fidati!”, “Ma mangia un po’ di più!”, “Grazie, però mangia qualcosa che sei cadaverica…” e “Mangia Martina, mangia!”.

