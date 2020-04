Anche Chiara Ferragni ha passato Pasqua e Pasquetta in casa, come noi comuni mortali. Siamo tutti nella stessa barca, più o meno. Perché poi noi non abbiamo l’attico della Ferragni e Fedez ma, come lei, non possiamo uscire. Certo, nei periodi di festa, per di più con il bel tempo, non è facile accettare di stare a casa. E l’umore crolla. Anche Chiara Ferragni, che è abituata a girare il mondo in largo e in lungo, si è un po’ stancata di non poter mai uscire così, durante le “vacanze” di Pasqua,

ha deciso di tirarsi su il morale indossando il pezzo di sopra del bikini per restarsene a casa. Poi ha postato su Instagram alcune foto da condividere con i fan. Ovviamente i follower hanno gradito i suoi abiti succinti che mettono in mostra un corpo perfetto, ma, oltre a farle i complimenti, hanno anche notato qualcosa di inquietante. Quel particolare nella foto non è certo passato inosservato a follower attenti come quelli della Ferragni.



















Ma cosa hanno notato i fan che li ha tanto scossi? Vari particolari della casa della Ferragni hanno attirato l'attenzione del pubblico: "Easter every year: 🌧 Easter during this lockdown: ☀️🔥👙" ha scritto Chiara Ferragni a didascalia della piccola galleria di foto che ha postato sotto Pasqua. Lo abbiamo notato tutti: di solito a Pasqua è brutto tempo ma quest'anno che dobbiamo starcene in casa… Vabbè, ormai è andata.















Torniamo alla Ferragni. Nel primo scatto Chiara è seduta su un lettino per prendere il sole, indossa il suo costume, degli shorts e un paio di occhialoni da sole, nella seconda foto si vede lei in primo piano. Ma la cosa che ha alle sue spalle "risveglia" i fan: un quadro della Gioconda che tiene in braccio il piccolo Leone. In effetti fa un po' caso e i fan si sbizzarriscono in commenti ironici. Ma sono le ultime due foto a fare scalpore.









Visualizza questo post su Instagram Easter every year: 🌧 Easter during this lockdown: ☀️🔥👙 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 12 Apr 2020 alle ore 7:08 PDT

Sullo sfondo, al piano di sopra, infatti, c’è un cartonato a grandezza naturale di Chiara Ferragni e tutti hanno l’impressione che sia una persona vera. “Ferri il cartonato mi ha fatto prendere un infarto,pensavo ci fosse qualcuno che ti stava fissando😰😰” si legge tra i commenti. E ancora: “Tra leo in braccio alla Gioconda e la tua sagoma non so cosa sia più inquietante”.

