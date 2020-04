Barbara D’Urso non smette di stupire, in tv come su Instagram. Non solo infatti Carmelita continua a intrattenere e soprattutto aggiornare il suo pubblico tutti i giorni con Pomeriggio Cinque e la domenica sera con Live Non è la D’Urso, ma da quando è iniziata l’emergenza sanitaria e quindi anche lei è costretta a casa è diventata ancora più presente sui social.

Conta oltre due milioni e seicentomila follower su Instagram e a loro si rivolge quotidianamente con consigli, ricette, tutorial o semplici pensieri e saluti. Magari a corredo di foto vintage (l’ultima è quella che la ritrae con nonna Giuseppina ma ultimamente ha anche tirato fuori scatti da giovane dall’album dei ricordi) o di selfie scattati in casa. Perché Barbara lo ricorda in ogni occasione che è fondamentale non uscire. (Continua dopo la foto)



















Come spesso accade, però, i post di Barbara D’Urso non vengono presi d’assalto solo dagli ammiratori più sfegatati che la riempiono di complimenti. Anche i cosiddetti hater sono sempre in agguato e così è finita che una delle ultime fotografie social è stata invasa di commenti negativi e critiche. Il giorno di Pasqua Carmelita si è riposata: il suo Live Non è la D’Urso tornerà domenica prossima. (Continua dopo la foto)















E così, visto che non aveva impegni, la conduttrice di punta Mediaset ha deciso (o almeno così ha detto) di trascorrere la giornata in totale relax, senza trucco e in accappatoio. “Oggi voglio stare così tutto il giorno”, ha scritto sotto allo scatto che la ritrae appena sveglia, in bagno, coi capelli spettinati e senza un filo di make up. (Continua dopo foto e post)











La foto in cui Carmelita, 62 anni, si mostra decisamente diversa dal solito ha colpito molto i suoi fan ma non tutti si sono complimentati per la sua bellezza al naturale e per il coraggio di farsi vedere in questa versione inedita. Insulti gratuiti a parte, si legge: “Orrore”, “I nuovi mostri”, “Ma se sei truccata!”, “Finta anche appena alzata”. Ma il commento più gettonato è stato: “Dove sono finite le luci?”.

