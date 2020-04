Barbara D’Urso, regina di Canale 5 ma anche di Instagram. Carmelita è tra le poche conduttrici ad andare ancora in onda nonostante l’emergenza sanitaria e anche tra le più attive sul social. Ed è lì, sul suo affollatissimo profilo, che spesso piovono critiche. Un esempio: pochi giorni si è mostrata ai fornelli come fa spesso ultimamente.

Ma quando si cimentata nella preparazione di un bel polpettone ha scatenato tanti dei suoi fan perché forse si era dimenticata che era Venerdì santo… Non solo. Quello stesso video ha sollevato anche il dubbio che abbia girato la clip da sola poggiando il telefono sul cavalletto. A molti l’inquadratura è sembrata molto mossa, come se qualcuno avesse lo smartphone in mano di fronte a lei. Un dubbio, questo, che è stato sollevato anche in un video successivo sempre registrato in cucina. (Continua dopo la foto)



















E tutti a chiedersi: Barbara D’Urso abita davvero da sola? In due filmati appare dapprima dietro ai fornelli e spiega ai suoi fan la ricetta della pasta con le melanzane a funghetto mentre balla sulle note di “You can leave your hat on”. Nel secondo continua a danzare, mette la pentola sul fuoco per far bollire l’acqua, esclama “arrivo” e se ne va. (Continua dopo la foto)















I follower più attenti si sono concentrati anche su questo suo “arrivo” oltre a notare ancora una volta come il video sia mosso. E poi: “Cucina porzioni almeno per quattro e poi dice che è sola”. Barbara D’Urso non ha saziato la curiosità dei suoi fan. E, come al solito, non ha nemmeno risposto a chi ha commentato la foto in cui a detta di molti sembra “irriconoscibile”. (Continua dopo foto e post)











“Già nel mio camerino e questo è il sole che filtra dalla mia finestra” scrive sotto allo scatto in primo piano che a tanti non è sembrato del tutto “naturale”. Sarà forse la luce che dà un effetto così levigato alla sua pelle? Non sono tutti d’accordo: c’è chi parla di punturine, chi di lifting e chi di filtri. “Quante punturine hai fatto? Sei tutta stirata”, “Mostrati come sei!”, “Ma sei tu?”, “Quanti ritocchini ti sei fatta? Mica siamo sceme…”, si legge tra gli oltre 2mila e 400 commenti.

