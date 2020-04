Selvaggia Roma troppo nuda per gli auguri di Pasqua: “Ma non ti vergogni?”

Abbiamo conosciuto Selvaggia Roma a Temptation Island. La personal trainer romana aveva partecipato al docu reality di Canale 5 in coppia con l’allora fidanzato Francesco Chiofalo. Tra lei e ‘Lenticchio’ è finita da tempo ma entrambi sono diventati assai celebri su Instagram.

Selvaggia, che è diversa dai tempi di Temptation, è solita pubblicare foto sensuali ma l’ultima, condivisa in occasione delle festività pasquali non ha ottenuto l’effetto sperato: le è costata una lunga serie di critiche. La foto in questione immortala l’ex protagonista di Temptation Island distesa sul divano a seno nudo, con indosso solo dei pantacollant e orecchie da coniglietta e a giudicare dai tanti commenti non è piaciuta affatto. Molti hanno infatti accusato la 29enne di aver fatto una scelta decisamente fuori luogo. (Continua dopo la foto)



















“Buona Pasqua. Le uova ci sono e il coniglietto pure”, ha scritto Selvaggia Roma nella didascalia del suo ultimo post sexy e scatenato la reazione indignata di molti follower: “Le persone soffrono…e tu non ti vergogni almeno a Pasqua. Un po’ di serietà…le belle persone non si mettono in mostra sei senza cervello”, “Effettivamente mi sembra un po’ fuori luogo fare gli auguri così…la bellezza si può esaltare diversamente…un po’ esagerata”, si legge sotto. (Continua dopo la foto)















E ancora: “Ma non ti vergogni neanche a Pasqua riesci a non essere volgare”, “Buona Pasqua con le tette in mostra !! Mha!! Nemmeno per la Santa domenica di Pasqua, x le persone che soffrono, o chi piange i suoi morti …senza dignità!”. Per molti la mise scelta da Selvaggia Roma è troppo esagerata per fare gli auguri di una festività religiosa e, a maggior ragione, in un periodo tanto delicato vista l’emergenza sanitaria. (Continua dopo foto e post)











Ma Selvaggia Roma non è rimasta in silenzio dopo aver ricevuto quegli attacchi. Si è difesa così rispondendo a uno dei tanti follower che non ha gradito quella foto sexy: “Per me è una festività come un’altra. E poi una foto così per me non è né volgare né nuda. Se avere una schiena nuda e un vedo e non vedo del mio seno comporti a dire che è tutt’altro stiamo messi male. Non ci scordiamo che sono una modella fitness ho lavorato molto più “nuda” di così. E non ci vedo niente di male”.

