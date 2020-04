Bianca Guaccero continua a intrattenere il suo affezionato pubblico di Detto Fatto su Instagram. Poco dopo lo stop della sua trasmissione, la conduttrice pugliese ha infatti inaugurato un nuovo format social per rimanere in contatto coi fan con quiz, giochi e tanti tutorial. Si chiama Pronto Detto Fatto e da martedì 24 marzo va in onda tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle 14 alle 15.30 sul profilo ufficiale della trasmissione di Rai2. E la prossima stagione televisiva? Già se ne parla.

Soprattutto dopo la spifferata di Oggi: secondo il magazine Detto Fatto potrebbe essere cancellato per via degli ascolti dell’ultima stagione, che non hanno mai entusiasmato l’azienda. “A settembre Rai 2 dovrebbe dire definitivamente addio a Detto Fatto – scrive il settimanale – Lo aveva già deciso il vecchio direttore di Rai 2 Carlo Freccero e anche il nuovo Ludovico Di Meo, è dello stesso parere. Nessuna bocciatura per Bianca Guaccero, volto molto apprezzato dai vertici Rai. La conduttrice dovrebbe essere ricollocata in un nuovo spazio”. (Continua dopo la foto)



















Poco dopo però è arrivata la secca smentita di Bianca Guaccero in diretta: “Io voglio dirvi solo questo, e poi non torno più sull’argomento. Ne hanno scritte di tutti i colori. Non fidatevi! Quello che scrivono nasce da fantasie oniriche: si svegliano la mattina e decidono di inventare storie. Poi siamo noi che ne rispondiamo. Non vi fidate. È tutto a posto”. (Continua dopo la foto)















Insomma, Bianca Guaccero ha detto che ritornerà quanto prima con Detto Fatto: “Si torna presto checché ne scrivano”, ha assicurato sempre a Pronto Detto Fatto. E a proposito del format su Instagram, oltre agli imprevisti come lo stop per consolare la figlia in lacrime e gli insulti degli hater, non sono mancate le osservazioni di chi ha notato un cambiamento in Bianca. Tutti gli ospiti avevano notato qualcosa di strano nella Guaccero, complimentandosi con lei per il nuovo look. (Continua dopo la foto e post)











Solo il collega e amico Jonathan Kashanian è riuscito a capire cosa avesse di particolare e, dopo aver dovuto rispondere nuovamente a chi l’accusa di avere il parrucchiere in casa, Bianca ha vuotato il sacco lasciando a bocca aperta Jonathan e i fan. “Che bella frangia! Stai proprio bene con questo nuovo taglio”, le ha detto. E lei: “Sì, sto facendo tutto da sola. L’ho tagliata io”. E poi dopo le continue domande la conduttrice ha ammesso: “Ecco, la frangia è una parrucca! L’ho fatto perché non ho voglia di tagliare sempre i capelli!”.

